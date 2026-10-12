Exclus din AUR, Marius Lulea transmite un mesaj de unitate: „S-a spus că s-ar urmări dezbinarea partidului AUR. Nu este adevărat”

Marius Lulea transmite un mesaj în contextul tensiunilor politice din aceste zile și respinge informațiile potrivit cărora ar exista încercări de dezbinare a AUR sau de atragere a unor parlamentari ai formațiunii pentru susținerea unui guvern.

Lulea vorbește despre ”foarte mult zgomot”, despre informații false și le cere susținătorilor partidului să aibă răbdare și să nu se lase dominați de frică.

”Dragi prieteni, în aceste zile, în jurul nostru se aude foarte mult zgomot. Însă, scopul acestui zgomot este ca el să ascundă adevărul și în spatele lui se află foarte multă minciună.

Însă, cu toții trebuie să vă îndepărtați, trebuie să priviți de departe și să ridicați capul. Să nu îi lăsați pe ceilalți să decidă și să gândească în locul vostru. Trebuie să ridicați capul și să aveți curajul de a vedea adevărul. România are nevoie, astăzi, mai mult decît oricând, de politicieni responsabili. Românii au nevoie de politicieni care să promoveze adevărul, nu doar să declare smerenia, ci să o trăiască, să lase zgomotul și să pună interesul țării în fața intereselor personale și ale funcțiilor”, a spus Marius Lulea, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

”Nimeni, în această perioadă, nu vrea să dezbine partidul AUR”

Totodată, Marius Lulea neagă existența unor tentative de rupere a partidului și susține că parlamentarii formațiunii nu ar fi curtați pentru a susține sau respinge un anumit guvern.

”O să vi se spună foarte multe minciuni, dar nimic nu este adevărat. Nimeni, în această perioadă, nu vrea să dezbine partidul AUR, niciun parlamentar nu este atras pentru a vota pentru un guvern sau împotriva altui guvern, pentru că această bătălie este o bătălia care trebuie purtată cu noi înșine și pe termen lung. Nu este o bătălie care se termină astăzi, mâine.

Uneori, se încearcă controlul prin frică, printr-o permanentă frică, prin inventarea a tot felul de pericole externe, care să justifice, în realitate, incapacitatea de a oferi soluții.

Ori frica, este ccea care nu îi lasă pe români să gândească. Așa că așteptați cu răbdare să treacă aceste zile, se va dovedi că minciuna are picioare scurte, iar pe termen lung, cei care vor promova adevărul, vor ieși învingători”, a încheiat Marius Lulea.