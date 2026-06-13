Prima pagină » Actualitate » Metoda care ar putea elimina testele de sarcină invazive. Ce poate detecta un simplu test de sânge, mai nou

Metoda care ar putea elimina testele de sarcină invazive. Ce poate detecta un simplu test de sânge, mai nou

Metoda care ar putea elimina testele de sarcină invazive. Ce poate detecta un simplu test de sânge, mai nou
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Metoda care ar putea elimina testele de sarcină invazive. Ce poate detecta un simplu test de sânge, mai nou.

O tehnică ce analizează fragmente de ADN fetal din sângele mamei ar putea reduce nevoia de investigații invazive, potrivit cercetătorilor.

Un nou test de sânge matern, capabil să detecteze mii de afecțiuni genetice grave la fătul aflat în dezvoltare, ar putea diminua necesitatea testărilor invazive în timpul sarcinii, susțin oamenii de știință, conform The Guardian.

Sursă foto: Shutterstock

Un pas major în diagnosticul prenatal

Testul, prezentat la conferința Societății Europene de Genetică Umană din Göteborg, detectează fragmente mici de ADN fetal din sângele mamei. Cu ajutorul secvențierii avansate, cercetătorii au identificat numeroase afecțiuni genetice. În prezent, acestea sunt confirmate doar prin amniocenteză sau alte teste invazive.

Cunoscută sub numele de secvențiere fetală non-invazivă (NIFS), tehnica ar putea fi utilizată ca metodă de screening mai sigură și la fel de precisă în toate sarcinile, potrivit dr. Christopher Whelan, cercetător senior în calcul științific la Broad Institute al MIT și Harvard.

Mii de boli genetice pot fi identificate dintr-un singur test

„Acest test poate detecta mii de afecțiuni genetice grave, inclusiv majoritatea celor incluse în principalele panouri de secvențiere neonatală și de anomalii fetale, cum ar fi panoul Genomics England de peste 2.500 de gene”, a declarat el.

„Printre afecțiunile detectate în studiul nostru de validare se numără sindromul Noonan, sindromul CHARGE, sindromul Stickler, acondroplazia și zeci de alte boli genetice rare, inclusiv multe în care diagnosticul timpuriu poate influența sarcina, nașterea sau îngrijirea nou-născutului.”

Testele de sânge non-invazive bazate pe ADN fetal au revoluționat deja diagnosticul prenatal. Până acum au fost limitate la un număr mic de afecțiuni, precum sindromul Down. Noul test, dacă se confirmă ca fiind fiabil, ar extinde analiza la aproape toate bolile genetice din screeningul neonatal.

„Vedem acest test ca pe o metodă de primă linie în cazurile în care la ecografie sau la alte teste de screening apare o anomalie”, a spus Whelan.

Amniocenteza constă în prelevarea de lichid amniotic cu un ac subțire, de obicei între săptămânile 15 și 20 de sarcină. Este o procedură foarte precisă, dar în aproximativ 1 din 200 de cazuri poate duce la avort spontan.

Sursă foto: Shutterstock

Diagnostic precoce pentru afecțiuni rare și grave

Cercetătorii au testat NIFS pe 565 de sarcini, la o medie de 17 săptămâni. Analizând fragmentele de ADN și folosind metode computerizate avansate, au identificat variante genetice în aproape 23.000 de gene pentru fiecare făt. Comparativ cu amniocenteza sau CVS, testul a detectat 95–99% dintre variante și peste 97% dintre cele relevante clinic.

Profesorul Angus Clarke a descris cercetarea ca pe o „performanță tehnică impresionantă”, utilă în special atunci când există suspiciunea unei boli genetice tratabile prenatal.

El a avertizat că utilizarea testului pentru screening general ar putea identifica gene cu semnificație necunoscută. Astfel, poate provoca anxietate părinților și ar putea duce la investigații medicale inutile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
PROMISIUNEA lui Tomac. Ce se întâmplă cu banii tăi?
Digi24
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Adevarul
„Noi muncim, nu gândim” și ziua în care s-a stins din nou lumina în România. Ce spun istoricii despre evenimentele din 13-15 iunie 1990
Mediafax
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
Click
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Cancan.ro
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Cum renunțăm la obiceiurile proaste? O substanță chimică din creier, recent descoperită, deține secretul
FLASH NEWS Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
23:06
Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
VIDEO Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
22:30
Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
FLASH NEWS Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
21:49
Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
VIDEO Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
21:46
Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
FLASH NEWS Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
21:36
Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
NEWS ALERT Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”
21:25
Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe