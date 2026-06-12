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Studiu: 99% dintre infarctele miocardice și accidentele vasculare cerebrale sunt asociate cu 4 factori de risc

Studiu: 99% dintre infarctele miocardice și accidentele vasculare cerebrale sunt asociate cu 4 factori de risc
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Studiu: 99% dintre infarctele miocardice și accidentele vasculare cerebrale sunt asociate cu 4 factori de risc.

Infarctele și accidentele vasculare cerebrale apar rareori fără avertisment. Potrivit datelor medicale provenite de la peste 9 milioane de adulți din Coreea de Sud și SUA, aproape toți cei care dezvoltă boli de inimă și suferă un eveniment cardiovascular major au unul dintre cei patru factori de risc principali înainte de apariție, scrie Science Alert.

Acești factori includ tensiune arterială crescută, colesterol ridicat, niveluri mari ale glicemiei și fumatul (actual sau în trecut). Împreună, ca grup, aceștia au precedat 99% din toate evenimentele cardiovasculare pe parcursul studiului pe termen lung, publicat în 2025.

Chiar și la femeile sub 60 de ani, peste 95% dintre infarctele miocardice sau accidentele vasculare cerebrale au fost asociate cu unul dintre acești factori de risc existenți.

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Tensiunea arterială crescută, factorul de risc cel mai frecvent

Tensiunea arterială crescută a fost factorul de risc cel mai frecvent asociat cu evenimentele cardiovasculare. Atât în SUA, cât și în Coreea de Sud, peste 93% dintre persoanele care au suferit un infarct, un AVC sau insuficiență cardiacă aveau hipertensiune arterială anterior.

Gestionarea tensiunii arteriale ridicate ar putea fi esențială pentru prevenirea bolilor cardiovasculare grave pe termen lung.

„Credem că studiul arată foarte convingător că expunerea la unul sau mai mulți factori de risc neoptimi înainte de aceste evenimente cardiovasculare este de aproape 100%”, a declarat autorul principal și cardiologul Philip Greenland de la Universitatea Northwestern în septembrie, când a fost publicată cercetarea.

Greenland și coautorii săi notează că rezultatele lor contrazic afirmațiile recente conform cărora evenimentele cardiovasculare „insidioase”, apărute în absența factorilor de risc, sunt în creștere.

Aceștia adaugă că studiile anterioare ar fi putut omite diagnostice sau ar fi trecut cu vederea niveluri ale factorilor de risc aflate sub pragul clinic de diagnostic.

Rezultatele se adaugă altor cercetări recente, care sugerează că este posibil să subestimăm rolul altor cauze care contribuie la riscul de infarct, în special la adulții mai tineri.

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Ce arată studiile

Într-un studiu publicat în septembrie 2025, cercetători de la Clinica Mayo din SUA au analizat 1.474 de cazuri de infarct la persoane cu vârsta de 65 de ani sau mai puțin, înregistrate între 2003 și 2018 în comitatul Olmsted, Minnesota.

Prin analiza atentă a dosarelor medicale și a imaginilor medicale, au identificat cauza principală a fiecărui caz. În mod tradițional, majoritatea infarctelor au fost puse pe seama arterelor înfundate, care cauzează aterotromboză – atunci când cheagurile de sânge blochează fluxul către inimă.

Surprinzător, mai mult de jumătate dintre infarctele la femei au avut cauze non-aterotrombotice.

Aterotromboza a reprezentat 75% dintre infarctele la bărbați, ceea ce nu a fost surprinzător. Însă la femei a fost responsabilă pentru 47% – mai puțin de jumătate. Acest lucru are implicații majore pentru prevenirea și tratamentul infarctului.

Printre alți factori care contribuie semnificativ la infarct se numără disecția spontană a arterelor coronare (SCAD), în care rupturile pereților arteriali duc la acumulare de sânge, și emboliile (cheaguri de sânge care migrează din alte zone ale corpului).

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