Trei schimbări simple în rutina zilnică pot reduce cu până la 57% riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Numeroși factori diferiți influențează riscul de infarct, accident vascular cerebral (AVC) și insuficiență cardiacă. Mulți dintre aceștia țin de alegeri legate de stilul de viață. Astfel, majoritatea oamenilor pot interveni asupra acestora. Iată trei mici îmbunătățiri legate de somn, alimentație și activitate fizică, conform Science Alert.

Condusă de o echipă de la Universitatea din Sydney, cercetarea și-a propus să analizeze modul în care acești trei factori, combinați, influențează sănătatea cardiovasculară. Studii anterioare îi asociase deja, individual, cu o sănătate mai bună a inimii.

Ce au arătat datele

Analiza a 53.242 de persoane a arătat că doar 11 minute suplimentare de somn, 4,5 minute în plus de activitate fizică și un sfert de cană de legume pe zi au fost asociate cu o reducere de 10% a riscului de infarct, AVC și insuficiență cardiacă pe parcursul a opt ani, inclusiv infarct miocardic, AVC și insuficiență cardiacă.

Deși studiul nu poate demonstra o relație directă de cauză și efect, datele au indicat o corelație pozitivă între aceste trei comportamente și un risc general mai scăzut.

„Arătăm că combinarea unor schimbări mici în câteva domenii ale vieții noastre poate avea un impact pozitiv surprinzător de mare asupra sănătății cardiovasculare”, spune nutriționistul Nicholas Koemel de la Universitatea din Sydney.

Cercetătorii au ținut cont de numeroși alți factori de risc importanți, inclusiv vârsta, sexul și obiceiurile legate de fumat și consumul de alcool.

Pentru cei care își doresc un obiectiv mai ambițios, cercetătorii au identificat o combinație optimă de comportamente. Aceasta include 8–9 ore de somn pe noapte, cel puțin 42 de minute de activitate fizică moderată până la intensă pe zi și un scor modest al calității dietei.

Această combinație a fost asociată cu o reducere de 57% a evenimentelor cardiovasculare majore pe parcursul celor opt ani de monitorizare, comparativ cu profilul de sănătate cel mai puțin favorabil din studiu.

Activitatea fizică moderată până la intensă include mersul alert, urcatul scărilor sau transportul cumpărăturilor. Calitatea dietei a fost evaluată în funcție de consumul de fructe, legume, pește și cereale integrale. De asemenea, a fost luat în considerare un consum redus de carne procesată și băuturi îndulcite cu zahăr.

Bolile cardiovasculare, principala cauză de deces la nivel mondial

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel mondial. Specialiștii continuă să descopere tot mai multe despre factorii care contribuie la apariția lor și despre factorii de risc implicați.

Există o nevoie urgentă de a înțelege mai bine modul în care sunt declanșate evenimentele cardiovasculare majore. De asemenea, specialiștii încearcă să găsească metode prin care acestea să poată fi prezise cu o precizie mai mare în viitor.

În prezent, multe dintre semnalele de avertizare pot fi identificate din timp. Aceste noi descoperiri contribuie la înțelegerea modului în care riscul pentru sănătatea inimii poate fi redus prin măsuri practice. Analizarea laolaltă a unor factori de risc arată că și schimbările mai mici pot avea beneficii importante.