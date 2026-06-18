Miză uriașă. ICCJ decide dacă Dominic Fritz pierde sau nu mandatul de primar al Timișoarei

Azi, Înalta Curte de Casație și Justiție se va pronunța în dosarul ANI al lui Dominic Fritz. Această pronunțare este așteptată cu interes pentru clasa politică, întrucât Fritz riscă încetarea mandatului și interdicție de trei ani pentru a accede în funcții publice.

Este o miză uriașă, mai ales în contextul în care bătălia pentru formarea Guvernului Veștea este foarte mare, iar poziția USR este de opoziție față de formula aleasă, prin propunerea lui Nicușor Dan, pentru învestirea noului Executiv. Mandatul primarului Timișoarei e pe masa judecătorilor Secției de contencios a ICCJ, unde se judecă recursul în casație cerut de Dominic Fritz.

Conflictul dintre Dominic Fritz și ANI

Dosarul de integritate îl vizează pe Dominic Fritz pentru o presupusă situație de conflict de interese administrativ, mai precis conflict de interese. Fritz a respins acuzațiile și a spus că dosarul are o puternică miză politică. Situația de conflict de interese ar fi apărut în anul 2020, la începutul primului său mandat de primar al municipiului Timișoara.

Agenția susține că edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care implica o societate în cadrul căreia era asociat un arhitect de la care Fritz contractase anterior un împrumut folosit pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. Aprobarea acestui document administrativ ar fi putut afecta imparțialitatea exercitării funcției publice și ar fi generat astfel o situație de conflict de interese.

În februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația formulată de Dominic Fritz și a menținut raportul de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate. Apoi, în aprilie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibilă o cerere de revizuire depusă de edil. Aum, recursul aflat acum pe masa instanței supreme este ultima cale de atac prin care Dominic Fritz poate obține anularea concluziilor formulate de ANI.

Ce spune Dominic Fritz despre acuzațiile ANI

Primarul Timișoarei a afirmat public că procedura este folosită ca o „armă politică” și că sancțiunea prevăzută de lege pentru o astfel de abatere ar fi una administrativă, constând în reducerea indemnizației cu 10% pe o perioadă de șase luni. Mai mult, el a considerat că situația în care se află nu îi poate afecta mandatul de primar sau poziția de președinte al USR. De partea cealaltă a acestei poziții, specialiști în drept administrativ susțin că o decizie definitivă nefavorabilă ar putea avea efecte mult mai severe decât cele invocate de edil.

Efectele juridice ale deciziei de azi vor fi imediate și definitive, iar prefectul județului Timiș ar avea obligația legală de a emite ordinul de încetare înainte de termen a mandatului de primar al municipiului Timișoara, urmând ca funcția de primar al Timișoarei să fie preluată temporar de unul dintre viceprimari, până la organizarea unor alegeri locale anticipate pentru desemnarea unui nou primar.