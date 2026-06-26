Președintele României a expediat subiectul pozelor de la Bruxelles și a minimalizat întâlnirea la masă cu șeful SPP, Lucian Pahonțu, alături de lideri politici, dezvăluită de Dig24 .

Duminică, 21 iunie, televiziunea Digi24 a difuzat o fotografie de la Bruxelles, în care apare președintele Nicușor Dan alături de mai mulți politicieni români.

Fotografiile de la Bruxelles care au pus pe jar România

În imaginea difuzată, care a provocat multe reacții în spațiul public, apar europarlamentarul PNL Rareș Bogdan sau europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Dar și fostul premier desemnat Eugen Tomac, dar și directorul SPP, Lucian Pahonțu și Valentin Naumescu.

Nicușor Dan a punctat că imaginea în care apare alături de șeful SPP a fost realizată în timpul unei deplasări la Bruxelles. Ea a fost total scoasă din context, fiind legată de o simplă pauză de masă.

„Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, în jur de prânz. La această întâlnire au fost și Rareș Bogdan, care era europarlamentar și liderul grupului, dacă nu mă înșell. Nu știu dacă al PNL sau al tuturor europarlamentarilor români din PPE, deci era logic să fie acolo”, spune șeful statului.

Șeful statului susține că s-au respectat protocoalele de securitate

Referitor la prezența șefului SPP în proximitatea sa, președintele Dan a precizat că s-au respectat protocoalele de securitate. „Domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate a fost cu mine pentru că asta e legea de protecție a demnitarilor sau a președintelui. Și când am ieșit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotel. Și ne-am așezat la terasă. Am mâncat la aceeași masă„.

De menționat că la amintita reuniune a Consiliului European de săptămâna trecută, Nicușor Dan a părut destul de confuz și obosit în unele momente.

Poziția oficială a Cotroceniului

„Aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, președintele României, Nicușor Dan, a avut o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Ulterior, șeful statului și-a continuat discuțiile împreună cu membrii delegației care l-au însoțit, la acestea alăturându-se și alți europarlamentari români, în cadrul unei întâlniri desfășurate la restaurantul unde a avut loc întrevederea”, au transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale, referitor la imaginile apărute în presă.