Nicușor Dan a înregistrat o nouă apariție în presa din Statele Unite. La scurt timp după editorialul semnat în The Daily Signal și interviul acordat postului NewsMax, președintele României a fost prezent și la „The Julie Mason Show”, emisiune difuzată pe postul american de radio prin satelit SiriusXM. Nicușor Dan a vorbit despre impactul pe criza politică l-a avut asupra economiei țării și despre modul în care statul român a continuat să funcționeze, în ciuda instabilității generate prin încercările eșuate de formare a unui nou Guvern cu puteri depline. De asemenea, președintele a reiterat faptul că America lui Donald Trump se poate baza pe parteneriatul strategic cu România, scrie News.ro.

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„O mare parte din activitatea mea constă în atragerea unor investiţii importante în România”

Întrebat despre impactul crizei politice asupra situației economice din țară, președintele a explicat că, odată cu instalarea lui Luca Niculescu la cârma noului Executiv cu puteri depline, economia începe să se stabilizeze.

„Guvernul demis avea atribuţii limitate, dar am reuşit să ducem la bun sfârşit multe lucruri importante, unele dintre ele legate de securitate şi apărare, precum programul european SAFE, în care sunt implicate şi unele companii americane.

Au existat mai multe încercări în această perioadă. Important este că, în tot acest timp, statul a continuat să funcţioneze. De ieri (n.r. – marți, 20 octombrie), avem un nou Guvern.

Având în vedere că suntem o ţară stabilă, cu o economie foarte dinamică, cred că nu atragem suficiente investiţii străine pe măsura potenţialului nostru. Prin urmare, o mare parte din activitatea mea constă în atragerea unor investiţii importante în România”, a declarat Nicușor Dan.

„Mă aştept să devenim în curând membri ai OCDE” / „De zece ani ne creştem cheltuielile pentru apărare”

Președintele s-a declarat optimist cu privire la aderarea România la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și a explicat că țara continuă să își crească invesițiile pentru apărare.

„În ultimii 20 de ani, am avut o creştere extraordinară. În această perioadă, PIB-ul nostru s-a triplat. În ultimii doi-trei ani, am avut un deficit destul de mare. Acum l-am redus. Şi, bineînţeles, acest lucru are un anumit impact asupra economiei. Dar, pe de altă parte, am îndeplinit toate criteriile pentru aderarea la OCDE. Aşa că mă aştept să devenim în curând membri ai OCDE”

Am spus acest lucru la cele două summituri NATO de anul acesta, de la Haga şi Ankara. Deja de zece ani ne creştem cheltuielile pentru apărare, o parte importantă fiind destinată noilor investiţii. Am ajuns acum la 2,5% din PIB. În ceea ce priveşte cooperarea cu armata americană, construim o bază în apropierea Mării Negre, baza de la Kogălniceanu, în care investim patru miliarde de dolari şi care va deveni cea mai mare din Europa”, a adăugat președintele României.

„Nu am fost pregătiţi pentru atacurile cu drone, dar facem progrese şi am început să le doborâm” / „Ne păstrăm calmul”

„Suntem afectaţi din punct de vedere economic, deoarece Marea Neagră a fost o rută comercială, o cale importantă pentru schimburile comerciale, iar regiunea pare acum mai instabilă. Nu am fost însă pregătiţi pentru atacurile cu drone, dar facem progrese şi am început să le doborâm.

Ştiţi, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei durează deja de patru ani. Am început să avem drone care pătrund pe teritoriul nostru dinspre Dunăre, de-a lungul frontierei dunărene cu Ucraina. Am început, de asemenea, să le doborâm.

Este ceva destul de nou să vedem drone şi în Marea Neagră. Dar vom încerca să le facem faţă. Cred că acest lucru se întâmplă pentru că Rusia încearcă să escaladeze conflictul, să implice şi alte ţări europene în război. Noi ne păstrăm calmul, doborâm dronele şi încercăm să evităm o escaladare suplimentară”, a mai subliniat Nicușor Dan