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Noi probleme în alimentarea cu apă din Prahova. Ce transmit autoritățile

Noi probleme în alimentarea cu apă din Prahova. Ce transmit autoritățile
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Apar noi probleme în alimentarea cu apă în județul Prahova. Încă de la începutul weekend-ului situația a fost dificilă, după ce ploile abundente au cauzat dificultăți în furnizarea apei potabile.

Conform datelor comunicate de operatorul Hidro Prahova, sunt posibile „𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐛𝐚̆𝐫𝐢 𝐢̂𝐧 𝐟𝐮𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐚𝐩𝐞𝐢 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐞”.

„Scăderi de presiune și întreruperi temporare”

„În contextul informării transmise de Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) privind riscul de reducere a debitului de apă potabilă, până la oprirea temporară a furnizării din mai multe stații de tratare, vă informăm că:

La acest moment, HIDRO PRAHOVA S.A. asigură alimentarea cu apă din rezervoarele proprii, în funcție de disponibilitatea acestora.

În funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de parametrii apei brute, există posibilitatea apariției:

  • scăderilor de presiune;
  • întreruperilor temporare în furnizare, în anumite zone.

Pentru a reduce impactul acestei situații, recomandăm utilizarea responsabilă a apei, strict pentru consumul menajer esențial.

Monitorizăm permanent situația și vom reveni cu actualizări în timp real”.

Anunțul celor de la Exploatare Sistem Zonal Prahova SA

Hidro Prahova face referire la un anunț postat pe Facebook de Exploatare Sistem Zonal Prahova SA. Iată despre ce este vorba:

„INFORMARE IMPORTANTĂ – risc de reducere a debitului de apă și de sistare temporară a alimentării cu apă

Având în vedere situația hidrometeorologică anunțată, precum și înrăutățirea condițiilor meteorologice și a parametrilor apei brute, vă informăm că există un risc major de reducere a debitului de apă potabilă, existând posibilitatea de oprire a alimentării pentru apa asigurată din următoarele stații de tratare:

  • Stația de Tratare Voila – Fir 1 apă potabilă Voila – N.H. Movila Vulpii, cu impact asupra beneficiarilor alimentați din această sursă, inclusiv din zone precum Câmpina, Șotrile, Telega, Brebu, Breaza, Bănești, Băicoi și Florești;
  • Stația de Tratare Vălenii de Munte – Fir 1 apă potabilă Vălenii de Munte – N.H. Movila Vulpii, cu impact asupra beneficiarilor alimentați din această sursă, inclusiv Văleni, Râzănești, Predeal Sărari, Dumbrăvești, Plopeni, Găgeni–Băicoi;
  • Stația de Tratare Măneciu”.

Apele Române anunță evacuarea unor debite mari

În context, cei de la Apele Române transmit că se fac evacuări de debite mari în aval de barajele Paltinu și Măneciu.

„Atenție!

Pe fondul precipitațiilor abundente, se evacuează debite controlate mari în aval de acumulările Măneciu și Paltinu.

În urma precipitațiilor cu intensitate ridicată înregistrate în bazinele hidrografice din amonte de acumularea Măneciu de pe râul Teleajen, unde valorile au depășit 60 l/mp, debitul afluent a crescut rapid, ajungând la aproximativ 250 mc/s.

Echipele Apelor Române- Apele Romane Buzau-Ialomita și cele ale Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova monitorizează permanent situația și aplică măsuri de exploatare în siguranță a acumulărilor.

La acumularea Măneciu, evacuarea apei se realizează controlat, prin priza de semiadâncime, cu un debit de aproximativ 50 mc/s (fiind crescut de la 5 mc/s), în condițiile în care debitul afluent se afla în scădere.

Volumul disponibil pentru atenuare este de aproximativ 2,5 milioane metri cubi de apă, ceea ce permite preluarea temporară a diferenței dintre debitele afluente și cele evacuate.

Totodată, în zona polderului Izvoarele există o rezervă de aproximativ 300.000 mc de apă brută, destinată alimentării Stației de Tratare a Apei Vălenii de Munte din administrarea ESZ Prahova- Exploatare Sistem Zonal Prahova SA. Prin măsurile luate, se urmărește protejarea acestei rezerve și reducerea riscului de pătrundere a apei cu turbiditate ridicată.

La acumularea Paltinu, unde debitele afluente sunt în creștere, au fost dispuse măsuri preventive de exploatare, prin evacuarea controlată a unui debit de aproximativ 15 mc/s prin priza de semiadâncime.

Monitorizarea continuă vizează precipitațiile, debitele afluente și evacuate, volumele disponibile pentru atenuare, precum și valorile de turbiditate pe râurile Teleajen și Doftana și pe afluenții acestora.

Administrația Națională Apele Române menține legătura permanentă cu instituțiile responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență și va continua să informeze publicul cu privire la evoluția situației”.

Mesaj RO-Alert de la ISU Prahova

Autoritățile au decis, sâmbătă seară, să execute eliberări controale ale apei la nivelul barajului Măneciu, în contextul ploilor abundente din ultimele ore și al unor alerte Cod portocaliu hidrologic.

Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova a transmis un mesaj RO-Alert, anunțând manevrele de la Măneciu:

  • „Alertă Severă. ATENȚIE – se vor executa eliberări controlate ale apei la nivelul barajului Măneciu! Respectați măsurile dispuse de autorități. Pentru traversarea cursurilor de apă trebuie să folosiți podurile de trecere și să nu desfășurați activități pe albia râului Teleajen”.

În zonă au fost emise mesaje RO-Alert pentru Cod portocaliu hidrologic pentru zonele din amonte de acumularea Măneciu și de acumularea Valea Doftanei.

Fără apă în Sinaia

Situația este cu adevărat dificilă în județ. Potrivit celor de la Hidro Prahova, nici Sinaia nu are apă potabilă.

„Hidro Prahova SA informează că, în această perioadă, în orașul Sinaia se desfășoară lucrări de reabilitare a sursei de apă și a stației de tratare a apei potabile Valea Dorului, în cadrul contractului CL-13: «Reabilitare surse de apă, aducțiune, stații de tratare și rezervoare în orașele Sinaia și Comarnic».

Pe durata acestor lucrări, în intervalul orar 00:00 – 06:00, se vor înregistra lipsă de apă potabilă și fluctuații de presiune în cartierelor Izvor și Platou Izvor. Echipele HIDRO PRAHOVA S.A. și ale antreprenorului desemnat depun toate eforturile pentru limitarea acestor efecte și restabilirea rapidă a parametrilor normali de furnizare”.

De asemenea, „în comuna Telega se desfășoară lucrări de modernizare la bazinele de înmagazinare a apei potabile, în cadrul contractului CL-12 «Execuție lucrări de retehnologizare, automatizare la stațiile de tratare, rezervoare, stații de pompare Câmpina, Bănești, Telega, Provița de Sus». Pe durata acestor lucrări, în zonele mai înalte ale localității pot apărea sincope în furnizarea apei potabile sau fluctuații de presiune, în special în intervalele orare cu consum ridicat”.

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