Prima pagină » Actualitate » Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă

Luiza Dobrescu
16 feb. 2026, 10:35, Actualitate

„Dumnezeu ştie” a devenit răspunsul întrebărilor pe care oamenii din Curtea de Argeş, lăsaţi fără apă potabilă de aproape 5 luni, şi le pun în legătură cu ziua în care această problemă va fi rezolvată. Între timp, tot Dumnezeu le-a oferit şi un izvor din care pot să ia apă de băut, amenajat de Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului. 

Ca în orice duminică, la Mănăstirea Curtea de Argeş e slujbă la catedrală. Cântecele bisericeşti răsună în toată valea, iar credincioşii îşi fac apariţia rând pe rând pe lângă gardul mănăstirii.

Nu merg la slujbă, ci la izvorul captat de călugări, din agheasmatar, unde îşi pot umple bidoanele de 10 litri pe care le poartă în mâini. Unii dintre ei, merg apoi cu ele la slujbă, ca şi când le-ar fi teamă că dacă aşteaptă să le umple după Sfânta Liturghie se va termina şi apa din izvorul bisericii.

Situaţia se află „în analiză”

Alţii, merg direct spre casă cu bidoanele pline, repede şi preocupaţi, fără să privească în stânga sau în dreapta, sub povara celor 20 de litri de apă, pe care-i duc acasă ca pe nişte adevărate prăzi de război.

Documentul pe care Primăria Curtea de Argeş spune că l-a trimis de săptămâna trecută lui Ilie Bolojan a ajuns pe masa acestuia la solicitarea premierului, care a aflat de la Gândul că ar avea un astfel de document la mapă. Situaţia se află acum în analiză, ne spun surse din guvern.

Dacă le vor fi acordate cele aproape 2 milioane de euro celor de la Curtea de Argeş, firma care se ocupă de găsirea unei soluţii rapide, contractată de administraţia locală, a spus că va putea să găsească o soluţie de urgenţă care să stabilizeze situaţia în maxim 3 luni de la primirea fondurilor.

