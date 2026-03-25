Localitățile din Prahova care rămân fără apă potabilă. Cât vor dura lucrările

Mai multe localități din județul Prahova vor rămâne fără apă potabilă, pentru două zile, din cauza unor intervenții tehnice care sunt considerate esențiale. Tocmai de aceea, autoritățile anunță că aceste lucrări nu mai puteau fi amânate, având în vedere starea infrastructurii existente.

Astfel, furnizarea apei tratate va fi întreruptă pe 31 martie 2026, începând cu ora 00:30, afectând atât populația, cât și operatorii economici din localitățile Câmpina, Moreni, precum și Telega, Șotrile, Brebu, Breaza, Bănești, Băicoi și Florești.

Intervențiile vizează componente esențiale ale sistemului de alimentare, care include o vană de pe conducta de apă brută și alte două elemente situate pe traseul apei tratate. Lucrările sunt necesare pentru menținerea funcționării în parametri de siguranță.

„Menţionăm că vanele sunt în funcţiune de peste 30 de ani şi nu au fost înlocuite până acum, motiv pentru care lucrările sunt necesare pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a sistemului de alimentare cu apă”, anunță Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova SA.

Întreruperea alimentării va dura aproximativ 48 de ore, perioadă în care atât gospodăriile, cât și firmele vor trebui să se bazeze pe rezerve proprii. Măsura vine într-un context în care infrastructura veche necesită intervenții urgente pentru a preveni avarii mai grave, informează Antena 3.

Operatorul regional atrage atenția că lipsa pregătirii poate amplifica disconfortul, mai ales în cazul consumatorilor care depind constant de alimentarea continuă, recomandările fiind adresate tuturor categoriilor de utilizatori afectați.

„De asemenea, recomandăm utilizatorilor finali să îşi asigure din timp rezervele necesare de apă pentru perioada întreruperii. Menţinerea unor rezerve adecvate contribuie semnificativ la reducerea impactului în situaţii speciale de exploatare, precum condiţii hidro-meteorologice nefavorabile, avarii sau alte incidente apărute în procesul de tratare a apei”, a mai transmis ESZ Prahova.

Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă

Criza apei potabile din Curtea de Argeș se adâncește. După o ședință de urgență „secretă”, Bolojan și Arafat ar fi găsit vinovații. Gândul vă prezintă documentul DSP care reconfirmă infestarea apei, iar cetățenii intră în a 5-a lună fără apă de băut