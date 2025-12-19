Prima pagină » Actualitate » Criza apei din Prahova. Locuitorii din Aluniș au apă potabilă. Anunțul DSP Prahova

Criza apei din Prahova. Locuitorii din Aluniș au apă potabilă. Anunțul DSP Prahova

Ruxandra Radulescu
19 dec. 2025, 11:57, Actualitate
Criza apei din Prahova. Locuitorii din Aluniș au apă potabilă. Anunțul DSP Prahova

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat, vineri, că apa este potabilă şi în comuna Aluniş, ultima în care mai erau instituite restricţii de consum ca urmare a crizei de la Paltinu care a debutat la sfârşitul lunii noiembrie, transmite Agerpres.

„Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă al comunei Aluniş a arătat încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare (Anexa 1 /OG 7/ 2023). Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile OG 7/ 2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicţia de consum a apei impusă anterior de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă al comunei Aluniş (apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat)”, se precizează într-un comunicat de presă al DSP.

Conform datelor transmise, joi, de Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), încă de la începutul lunii decembrie, instituţia continuă să asigure necesarul de apă brută pentru alimentarea sistemului din judeţul Prahova, prin conducta CHEMP3 ELSID, către coada lacului de acumulare Voila, aflat în administrarea Exploatării Sistemului Zonal (ESZ) Prahova.

Apa continuă să circule prin această conductă către staţia de tratare de la Voila, fiind introdusă în fluxul tehnologic în condiţii controlate. Debitul evacuat prin conductă către lacul de priză al staţiei de tratare a fost crescut la 4 mc/s, pentru a susţine funcţionarea optimă a sistemului.

ANAR asigură în continuare volumul necesar de apă brută, în parametri optimi pentru tratare şi potabilizare, cu monitorizarea permanentă a turbidităţii, realizată de specialiştii din teren, dau asigurări reprezentanţii instituţiei.

În ceea ce priveşte situaţia hidrologică, nivelul apei în lacul de acumulare era, joi dimineaţa, de 631,65 mdMN, valoare care permite desfăşurarea în siguranţă a intervenţiilor tehnice şi menţinerea alimentării cu apă.

„Situaţia este gestionată în cadrul unui comandament judeţean, constituit la nivelul Consiliului Judeţean Prahova şi al Instituţiei Prefectului, cu participarea tuturor instituţiilor responsabile: Administraţia Naţională ‘Apele Române’, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, SGA Prahova, Hidroelectrica, Exploatare Sistem Zonal Prahova, Hidro Prahova, ISU Prahova şi alţi parteneri tehnici. Deciziile sunt fundamentate exclusiv pe date măsurate din teren, iar rezervele existente în acumulare permit desfăşurarea intervenţiilor fără riscul întreruperii alimentării cu apă către populaţie”, se precizează în comunicatul ANAR.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
13:41
Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
ULTIMA ORĂ Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
13:39
Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
ULTIMA ORĂ USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
13:24
USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
METEO Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
12:49
Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
ACTUALITATE Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
12:49
Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Karen Wetterhahn și misterul genetic al otrăvirii cu mercur
SPORT Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
13:26
Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
EXTERNE Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
13:05
Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
GALERIE FOTO Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
12:42
Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
FLASH NEWS Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
12:40
Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
SPORT Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
12:24
Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze
12:23
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze

Cele mai noi