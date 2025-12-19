Criza apei din Prahova. Locuitorii din Aluniș au apă potabilă. Anunțul DSP Prahova

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat, vineri, că apa este potabilă şi în comuna Aluniş, ultima în care mai erau instituite restricţii de consum ca urmare a crizei de la Paltinu care a debutat la sfârşitul lunii noiembrie, transmite Agerpres.

„Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă al comunei Aluniş a arătat încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare (Anexa 1 /OG 7/ 2023). Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile OG 7/ 2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicţia de consum a apei impusă anterior de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă al comunei Aluniş (apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat)”, se precizează într-un comunicat de presă al DSP.

Conform datelor transmise, joi, de Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), încă de la începutul lunii decembrie, instituţia continuă să asigure necesarul de apă brută pentru alimentarea sistemului din judeţul Prahova, prin conducta CHEMP3 ELSID, către coada lacului de acumulare Voila, aflat în administrarea Exploatării Sistemului Zonal (ESZ) Prahova.

Apa continuă să circule prin această conductă către staţia de tratare de la Voila, fiind introdusă în fluxul tehnologic în condiţii controlate. Debitul evacuat prin conductă către lacul de priză al staţiei de tratare a fost crescut la 4 mc/s, pentru a susţine funcţionarea optimă a sistemului.

ANAR asigură în continuare volumul necesar de apă brută, în parametri optimi pentru tratare şi potabilizare, cu monitorizarea permanentă a turbidităţii, realizată de specialiştii din teren, dau asigurări reprezentanţii instituţiei.

În ceea ce priveşte situaţia hidrologică, nivelul apei în lacul de acumulare era, joi dimineaţa, de 631,65 mdMN, valoare care permite desfăşurarea în siguranţă a intervenţiilor tehnice şi menţinerea alimentării cu apă.