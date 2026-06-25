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Nu ignora aceste semne. Cum să recunoști rapid insolația și epuizarea cauzată de căldură

Nu ignora aceste semne. Cum să recunoști rapid insolația și epuizarea cauzată de căldură
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Pe vreme foarte caldă, este ușor să te supraîncălzești, ceea ce poate duce uneori la epuizare din cauza căldurii sau la insolație.

Epuizarea din cauza căldurii nu este de obicei gravă dacă reușești să te răcorești, însă insolația reprezintă o urgență medicală care necesită tratament imediat. Anumite grupuri, inclusiv persoanele în vârstă, copiii mici și persoanele cu afecțiuni cronice, pot fi expuse unui risc mai mare, scrie BBC.

Sursă foto: Shutterstock

Care este diferența dintre epuizarea din cauza căldurii și insolație?

Epuizarea din cauza căldurii apare atunci când corpul devine prea fierbinte și întâmpină dificultăți în reglarea temperaturii.

Un semn evident este transpirația excesivă, însoțită de o senzație puternică de căldură și stare de rău, modul prin care organismul îți transmite că trebuie să te răcorești rapid.

Alte simptome:

  • durere de cap;
  • amețeli și confuzie;
  • pierderea poftei de mâncare și senzație de greață;
  • crampe la nivelul brațelor, picioarelor și abdomenului;
  • respirație sau puls accelerate;
  • temperatură corporală de 38°C sau mai mare;
  • sete intensă.

Copiii mici, care s-ar putea să nu poată explica ce simt, pot deveni apatici și somnolenți.

Epuizarea din cauza căldurii poate afecta pe oricine, inclusiv persoanele sănătoase și în formă fizică bună, mai ales dacă au făcut exerciții intense la temperaturi ridicate sau au consumat alcool stând în soare toată ziua.

Aceasta poate apărea rapid, în câteva minute, sau treptat, pe parcursul mai multor ore. De asemenea, unele medicamente pot îngreuna reglarea temperaturii corpului sau pot crește riscul de arsuri solare, amețeli ori deshidratare.

Sursă foto: Shutterstock

Când epuizarea din cauza căldurii se transformă în insolație

Epuizarea din cauza căldurii se poate transforma în insolație, care este o urgență medicală. Acest lucru înseamnă că organismul nu mai poate face față căldurii, iar temperatura sa internă crește periculos de mult. În această situație trebuie solicitat ajutor medical de urgență.

Semnele la care trebuie să fii atent și să reacționezi rapid:

  • persoana se simte rău chiar și după 30 de minute de odihnă într-un loc răcoros și după ce a băut multă apă;
  • nu transpiră, deși îi este foarte cald;
  • are o temperatură de 40°C sau mai mare;
  • respiră rapid sau are dificultăți de respirație;
  • este confuză;
  • face o criză convulsivă;
  • își pierde cunoștința;
  • nu răspunde la stimuli.

Ce trebuie să faci dacă bănuiești că cineva suferă de epuizare din cauza căldurii sau de insolație?

Dacă cineva suferă de epuizare din cauza căldurii:

  • ajută-l să se odihnească într-un loc răcoros, cum ar fi o încăpere cu aer condiționat sau un loc umbrit;
  • îndepărtează hainele care nu sunt necesare, pentru a expune cât mai mult din piele;
  • răcește-i pielea folosind orice ai la îndemână;
  • fă-i vânt în timp ce pielea este umedă – acest lucru ajută apa să se evapore și contribuie la răcirea corpului;
  • oferă-i apă de băut – sunt potrivite și băuturile pentru sportivi sau soluțiile de rehidratare.

Dacă starea nu se îmbunătățește după 30 de minute de odihnă și consideri că ar putea fi vorba despre insolație, solicită imediat ajutor medical de urgență.

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