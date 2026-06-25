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Cele 3 alimente care ne distrug instantaneu sănătatea, dacă le mâncăm pe vreme de caniculă. Avertismentul dr. Mihaela Bilic

Cele 3 alimente care ne distrug instantaneu sănătatea, dacă le mâncăm pe vreme de caniculă. Avertismentul dr. Mihaela Bilic
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Cele 3 alimente care ne distrug instantaneu sănătatea, dacă le mâncăm pe vreme de caniculă. Avertismentul dr. Mihaela Bilic.

Avertismentul dr. Mihaela Bilic

Pe timp de caniculă ar trebui să evităm carnea tocată (mici, chiftele), carnea afumată și sosurile grele, este avertismentul Mihaelei Bilic.

Nutriționistul spune că, atunci când afară este caniculă și apetitul nostru se schimbă, avem poftă de preparate dietetice, de multe legume și deserturi „parfumate”.

„Vara este sezonul în care este ușor să reducem aportul de zahăr și grăsimi din simplul motiv că centrul foamei este inhibat de căldură.

„Adio sosuri grele!” – Mihaela Bilic

Vara se simplifică gătitul – adio prăjeli și sosuri grele, la revedere tocături și afumături, este timpul pentru salate și preparate gătite rapid sau consumate crude.

Pe caniculă sunt recomandate supele de legume consumate reci, produsele lactate fermentate (Sana, Kefir), peștele și carnea la grătar, iar ca desert înghețata și fructele proaspete”, explică Mihaela Bilic.

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