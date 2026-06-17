Fostul premier Victor Ponta a ironizat din nou prestația ministrei de Externe, Oana Țoiu. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de miercuri a precizat că dacă ar fi pus în fața dilemei de a alege între lidera POT, Anamaria Gavrilă, și deținătoarea portofoliului diplomației românești, nu ar ezita. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Inflație de partide în Parlament

Ionuț Cristache: Câte grupuri parlamentare sunt astăzi în Parlamentul României?

Victor Ponta: PSD, AUR, PNL, UDMR, USR, la Cameră mai este și SOS, Uniți pentru România, la Senat e PACE și minorități doar la Cameră. Ce să faci, domne, cu atâtea partide? Atâta aveam și eu în 2012, când mi-a dat domnul Băsescu. După alegeri am avut USL-ul, dar înainte de alegeri tot așa erau.

Cristache: Partidul lui Șoșoacă e adevărat că votează cu Veștea?

Ponta: Eu am văzut că au anunțat oficial că nu. Am văzut la Gândul.

„ Nici eu n-am cum să ajung ministru de Externe”

Cristache: POT? Mai există POT?

Ponta: Există partidul. E condus de doamna Anamaria Gavrilă. A fost ieri la negocieri, la (Vila) Lac 1. Nu mă bănuiți că știu ce au vorbit. Dar chestia aia de la Digi, că ajunge Anamaria ministru de Externe, mi s-a părut clar ca la Kremlin. Adică, dă o minciună de-aia gogonată, că sigur găsești un prost s-o creadă. Eu nu știu, n-am fost de față. Dar nu cred că i-a cerut sau i-a zis cineva că o pune ministru de Externe. Vreți să vă spun o chestie? Nici eu n-am cum să ajung ministru de Externe.

Cristache: Domnule Ponta, dar nu vă supărați. După Țoiu?

Ponta: După Țoiu. A, e mai bună. Dacă am de ales doar între Țoiu și Anamaria Gavrilă? O aleg pe Anamaria Gavrilă, fără probleme, pentru Externe. Dar totuși ai de ales mai mult de atât, zic. Și alege președintele, că am înțeles că președintele vrea să pună la Externe și la Apărare. Corect, e dreptul lui. Foarte bine.