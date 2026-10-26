Ora de iarnă sau ora de vară? Ce spun experții despre varianta mai sănătoasă și de ce lumina dimineții este esențială pentru somn și sănătate

În acest weekend, multe țări au dat ceasurile înapoi cu o oră pentru a reveni la ora de iarnă sau „ora standard” — cea mai apropiată de ora solară — după luni de zile în care au funcționat după programul de vară.

Schimbarea orei are loc de două ori pe an și, deși au existat numeroase încercări de a renunța la această practică, în fiecare primăvară și toamnă ceasurile sunt în continuare date înainte sau înapoi cu o oră.

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Schimbarea sezonieră a orei a fost introdusă pentru a economisi energie în timpul Primului Război Mondial și a fost reintrodusă în multe țări în anii 1970. Cercetătorii avertizează însă acum asupra efectelor asupra sănătății, în special în cazul schimbării din primăvară. Totuși, decizia de a păstra sau nu această practică este doar primul pas, conform Euronews.

„Renunțarea la schimbarea orei rezolvă o problemă, dar creează o altă decizie: după ce oră ar trebui să trăim pe tot parcursul anului?”, a declarat Raymond Lam, profesor de psihiatrie la Universitatea British Columbia și autor principal al unei analize publicate recent privind efectele orei de vară asupra sănătății.

De ce schimbarea orei de două ori pe an poate afecta sănătatea

Deși eliminarea schimbării orei rezolvă perturbările pe termen scurt, sistemul permanent ales determină efectele cronice, pe termen lung, asupra sănătății publice, au scris autorii.

„Dovezile privind sănătatea indică ora standard, în mare parte deoarece lumina dimineții este importantă pentru ceasul nostru biologic, somn și dispoziție.”

Ambele opțiuni au avantaje și dezavantaje: ora de vară permanentă menține serile mai luminoase, ceea ce poate favoriza activitățile recreative, interacțiunile sociale, naveta și anumite activități economice.

Cu toate acestea, ea face ca răsăritul să aibă loc cu o oră mai târziu, astfel încât mai multe persoane se trezesc, merg la școală și se deplasează la serviciu pe întuneric în timpul iernii.

„Ceasurile noastre biologice au nevoie de lumina dimineții pentru a rămâne sincronizate cu ziua de 24 de ore”, a declarat Ralph Mistlberger, profesor de psihologie la Universitatea Simon Fraser din Canada. „Ora de vară permanentă deplasează această lumină cu o oră mai târziu, tocmai când diminețile de iarnă sunt deja cele mai întunecate.”

Cum ar putea fi afectată sănătatea dacă ora de vară ar deveni permanentă

Ora standard permanentă păstrează răsăriturile mai timpurii din timpul iernii, care se aliniază în mod natural cu ritmurile circadiene umane, oferind lumina esențială de dimineață pentru sincronizarea ceasului biologic.

Expunerea la lumină dimineața ajută la compensarea tendinței naturale a ceasului biologic de a rămâne în urmă, reducând somnolența și susținând vigilența, calitatea somnului și dispoziția, a menționat analiza.

Analiza identifică ora standard sau ora de iarnă drept cea mai bună opțiune pentru sănătate.

„Politica privind ora oficială este o politică de sănătate publică”, a declarat Alexandra Choi, responsabilă medical pentru sănătate publică în cadrul Vancouver Coastal Health.

„Dacă guvernele aleg ora de vară permanentă, ar trebui să planifice consecințele înainte de prima iarnă — de la deplasări matinale mai sigure și ore de începere flexibile până la monitorizarea somnului, a sănătății mintale și a accidentărilor.”