Când trecem la ora de iarnă în 2026. Data exactă la care se dau ceasurile înapoi

România se pregătește să treacă la ora de iarnă 2026. Schimbarea va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

Astfel, ora 04:00 va deveni ora 03:00, iar ziua de duminică va avea 25 de ore, fiind cea mai lungă din an.

Trecerea la ora de iarnă are loc, ca în fiecare an, în ultima duminică a lunii octombrie. În 2026, schimbarea este programată pentru 25 octombrie, dată la care România revine la timpul legal standard.

Când se schimbă ora în România. Ora 04:00 devine 03:00

În noaptea de 24 spre 25 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute. Practic, după ora 03:59, ceasul va indica din nou 03:00. Prin urmare, noaptea va fi mai lungă cu o oră, iar duminică va avea 25 de ore în loc de 24.

Telefoanele mobile, calculatoarele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet își vor actualiza automat ora, dacă funcția de sincronizare este activată. În schimb, ceasurile mecanice, cele de perete și unele aparate electrocasnice vor trebui reglate manual. Spre deosebire de trecerea la ora de vară, când pierdem o oră, revenirea la ora de iarnă ne oferă posibilitatea de a dormi cu 60 de minute în plus.

Sistemul schimbării sezoniere a orei a fost introdus pentru o mai bună utilizare a luminii naturale, în special în lunile de vară. În România, ora de vară este aplicată din ultima duminică a lunii martie până în ultima duminică a lunii octombrie. La sfârșitul acestei perioade, țara revine la ora standard, cunoscută în mod obișnuit drept ora de iarnă. Odată cu această modificare, se va întuneca mai devreme, iar diminețile vor beneficia de mai multă lumină naturală, raportat la ora afișată de ceas.

Ce înseamnă pentru organism trecerea la ora de iarnă

Totuși, schimbarea poate afecta temporar ritmul biologic al organismului. Unele persoane pot resimți oboseală, dificultăți de concentrare sau modificări ale programului de somn în primele zile după schimbarea orei. Specialiștii recomandă menținerea unui program regulat de odihnă, expunerea la lumină naturală dimineața și evitarea consumului excesiv de cofeină seara.

Se renunță la schimbarea orei în Uniunea Europeană?

Deși eliminarea schimbării sezoniere a orei a fost discutată la nivelul Uniunii Europene, statele membre nu au ajuns la un acord pentru aplicarea unei reguli comune de renunțare la acest sistem.

Când trecem din nou la ora de vară

Comisia Europeană a propus încă din 2018 eliminarea schimbării orei, iar Parlamentul European a susținut inițiativa în 2019. Procedura legislativă nu a fost însă finalizată. Prin urmare, România continuă să aplice sistemul actual, în conformitate cu regulile europene.

După revenirea la ora de iarnă din 25 octombrie 2026, următoarea schimbare este programată pentru duminică, 28 martie 2027. Atunci, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar ora 03:00 va deveni 04:00.