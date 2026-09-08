Ora de iarnă 2026. Motivul pentru care schimbăm ora mai devreme anul acesta. Pe ce dată se întâmplă.

România va trece la ora de iarnă mai devreme în acest an. Astfel, România revine la ora standard a Europei de Est (EET), UTC+2, după perioada de vară în care funcționează după ora de vară a Europei de Est (EEST), UTC+3.

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Când se dă ora înapoi în România

Schimbarea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Vom dormi, practic, o oră în plus.

În România și în celelalte state UE, regula actuală este că în ultima duminică din martie se face trecerea la ora de vară și în ultima duminică din luna octombrie se revine la ora standard, adică ora de iarnă.

Deși în Uniunea Europeană s-a discutat de mai mulți ani eliminarea schimbării sezoniere a orei, sistemul nu a fost eliminat până în prezent. Așadar, schimbarea continuă să se aplice.

Motivul pentru care schimbăm ora mai devreme anul acesta

În 2026, România va reveni la ora standard în noaptea de 24 spre 25 octombrie, cu o zi mai devreme față de anul precedent. Dacă în 2025 ultima duminică a fost 26 octombrie, în 2026 este 25 octombrie.

Diferența este explicată de regula aplicată la nivelul Uniunii Europene, potrivit căreia trecerea la ora standard are loc în ultima duminică din octombrie, și nu la o dată fixă.

În plus, în 2027 schimbarea va fi mult mai târziu, pe 31 octombrie, tocmai pentru că ultima duminică din octombrie cade pe data de 31.