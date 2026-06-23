Prima pagină » Actualitate » Pamfletul lui Dinescu după eșecul Guvernului Veștea: „Meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor”

Pamfletul lui Dinescu după eșecul Guvernului Veștea: „Meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor”

Pamfletul lui Dinescu după eșecul Guvernului Veștea:
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mircea Dinescu a publicat un pamflet pe Facebook, după eșecul Guvernului Veștea. Luni seară, 22 iunie, din cele 212 voturi exprimate, 189 au fost „pentru” și 23 „împotrivă”. Pentru ca noul Cabinet să fi avut șansa de a trece de Parlament, ar fi trebuit să aibă minimum 233 de voturi. Ulterior, premierul desemnat de Nicușor Dan a avut și o primă reacție. 

Mircea Dinescu ironizează negocierile și jocurile de culise din politica românească. El spune că „sforarii” au ajuns să rivalizeze cu „păianjenii”. În opinia sa, spre deosebire de politicieni, păianjenii nu ajung prinși în propria plasă.

Pamfletul lui Mircea Dinescu. Sursă foto: Facebook

El a introdus, apoi, un fragment dintr-un poem scris anul trecut.

Dinescu a adus în atenție un fragment dintr-un poem scris de el

„Sforarii!

La cîte sfori s-au tras în ultima vreme, pe holurile parlamentului, în veceuri, în sediile de partid, în restaurante și în subsolurile unor televiziuni, am putea spune că meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor, care sînt totuși mai profesioniști decît politicienii români, că încă nu am văzut păianjen căzut în propria-i plasă”, scrie Dinescu.

„Pînă cînd bietul Nicușor Dan o să-l invite la masă pe Grindeanu să sugă împreună o altă muscă în locul micuțului bîzîitor liberal Veștea, serviți, vă rog, un fragment dintr-un poem comis de subsemnatul anul trecut:

De-ar fi senatul nostru plin de cai
s-ar ieftini și ciurul de mălai,
c… în veci nu s-ar mai face bici
iar Bolojan n-ar mai avea servici.
Caligula n-a fost nebun deloc
cînd l-a adus în for pe dobitoc,
c-au consemnat și vechii cronicari
că senatorii-s porci cînd nu-s măgari,
d-aia o țară pe-un picior de plai
ar merita condusă doar de cai.
Numai că-n țara cu miros de fîn
vi s-a făcut iar poftă de jupîn”, a notat Mircea Dinescu pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW George Simion, declarații după întâlnirea cu Veștea. De ce depinde votul AUR din Parlament?
10:30
George Simion, declarații după întâlnirea cu Veștea. De ce depinde votul AUR din Parlament?
ACTUALITATE Economia țării s-a prăbușit. Petrișor Peiu: „Puterea de cumpărare s-a depreciat cu 30%, dacă ar fi să cumulăm cei doi ani de criză economică”
10:00
Economia țării s-a prăbușit. Petrișor Peiu: „Puterea de cumpărare s-a depreciat cu 30%, dacă ar fi să cumulăm cei doi ani de criză economică”
ACTUALITATE Petrișor Peiu critică excluderea AUR: „Nicușor Dan ar trebui să recunoască faptul că absolut toate partidele sunt egale în fața legii”
09:30
Petrișor Peiu critică excluderea AUR: „Nicușor Dan ar trebui să recunoască faptul că absolut toate partidele sunt egale în fața legii”
TRAGEDIE Tragedie la o fermă de căpșuni din Germania. O româncă de 40 de ani a fost înjunghiată mortal. Ce s-a întâmplat
08:34
Tragedie la o fermă de căpșuni din Germania. O româncă de 40 de ani a fost înjunghiată mortal. Ce s-a întâmplat
ACTUALITATE Petrișor Peiu comentează fondurile necondiționate pe care le pompăm în Ucraina. Ce ar trebui să facă România?
08:00
Petrișor Peiu comentează fondurile necondiționate pe care le pompăm în Ucraina. Ce ar trebui să facă România?
ACTUALITATE Viața bate filmul. Ce document i s-a cerut acestui sirian, la dosarul de obținere a cetățeniei române, pentru a demonstra că NU este terorist
07:56
Viața bate filmul. Ce document i s-a cerut acestui sirian, la dosarul de obținere a cetățeniei române, pentru a demonstra că NU este terorist
Mediafax
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Miza de 60 de miliarde de euro: România înfruntă Germania și Franța pentru noul buget UE. Ce șanse avem
Mediafax
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
Click
Unde au plecat Cătălin Măruță și familia în vacanță. Imagini de senzație din destinația exotică: „Punem pe pauză tot ce înseamnă agitație”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”. Explicația: Era doar o plimbare cu un Nissan 350Z
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Astronomii au detectat cele mai puternice emisii observate vreodată la o gaură neagră supermasivă
FLASH NEWS Teheranul susține că va prelua controlul Strâmtorii Ormuz. Anunțul tranșant transmis de negociatorul-șef al Iranului după negocierile cu SUA
10:47
Teheranul susține că va prelua controlul Strâmtorii Ormuz. Anunțul tranșant transmis de negociatorul-șef al Iranului după negocierile cu SUA
ANALIZĂ Cine va fi desemnat următorul premier? Al treilea! Cum arată acum scenariile de pe masa președintelui
10:38
Cine va fi desemnat următorul premier? Al treilea! Cum arată acum scenariile de pe masa președintelui
Gândul de Vreme Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:33
Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
FLASH NEWS Lista puciștilor din PNL care ar urma să fie excluși din partid după căderea Guvernului Veștea – SURSE
10:11
Lista puciștilor din PNL care ar urma să fie excluși din partid după căderea Guvernului Veștea – SURSE
ANALIZA de 10 Realitate sau propaganda Kremlinului? Cât de profundă este implicarea Beijingului în Ucraina ocupată. „China vinde Rusiei, vinde Ucrainei, vinde tuturor”
10:00
Realitate sau propaganda Kremlinului? Cât de profundă este implicarea Beijingului în Ucraina ocupată. „China vinde Rusiei, vinde Ucrainei, vinde tuturor”
Nicușor Dan convoacă azi noi consultări la Cotroceni cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Care este programul
10:00
Nicușor Dan convoacă azi noi consultări la Cotroceni cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Care este programul

Cele mai noi

Trimite acest link pe