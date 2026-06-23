Pamfletul lui Dinescu după eșecul Guvernului Veștea: „Meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor”

Mircea Dinescu a publicat un pamflet pe Facebook, după eșecul Guvernului Veștea. Luni seară, 22 iunie, din cele 212 voturi exprimate, 189 au fost „pentru” și 23 „împotrivă”. Pentru ca noul Cabinet să fi avut șansa de a trece de Parlament, ar fi trebuit să aibă minimum 233 de voturi. Ulterior, premierul desemnat de Nicușor Dan a avut și o primă reacție.

Mircea Dinescu ironizează negocierile și jocurile de culise din politica românească. El spune că „sforarii” au ajuns să rivalizeze cu „păianjenii”. În opinia sa, spre deosebire de politicieni, păianjenii nu ajung prinși în propria plasă.

El a introdus, apoi, un fragment dintr-un poem scris anul trecut.

Dinescu a adus în atenție un fragment dintr-un poem scris de el

„Sforarii!

La cîte sfori s-au tras în ultima vreme, pe holurile parlamentului, în veceuri, în sediile de partid, în restaurante și în subsolurile unor televiziuni, am putea spune că meseria de sforar, pe care Bolojan a uitat s-o impoziteze, face o concurență neloială păienjenilor, care sînt totuși mai profesioniști decît politicienii români, că încă nu am văzut păianjen căzut în propria-i plasă”, scrie Dinescu.

„Pînă cînd bietul Nicușor Dan o să-l invite la masă pe Grindeanu să sugă împreună o altă muscă în locul micuțului bîzîitor liberal Veștea, serviți, vă rog, un fragment dintr-un poem comis de subsemnatul anul trecut:

De-ar fi senatul nostru plin de cai

s-ar ieftini și ciurul de mălai,

c… în veci nu s-ar mai face bici

iar Bolojan n-ar mai avea servici.

Caligula n-a fost nebun deloc

cînd l-a adus în for pe dobitoc,

c-au consemnat și vechii cronicari

că senatorii-s porci cînd nu-s măgari,

d-aia o țară pe-un picior de plai

ar merita condusă doar de cai.

Numai că-n țara cu miros de fîn

vi s-a făcut iar poftă de jupîn”, a notat Mircea Dinescu pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook