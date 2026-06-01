Pamfletul lui Mircea Dinescu după prăbușirea dronei de la Galați: „Kakaia deviația, Nicușor Dan?!”

Mircea Dinescu a publicat un pamflet pe Facebook, în care ironizează explicațiile oferite de președintele Nicușor Dan, după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a căzut peste un bloc de locuințe.

Pamfletul lui Mircea Dinescu după prăbușirea dronei de la Galați

În mesajul publicat, Mircea Dinescu ironizează scenariile vehiculate în spațiul public și modul în care acestea au fost comunicate.

„Kakaia deviația, Nicușor Dan?!

După vizita de lucru a președintelui nostru pe acoperișul blocului din Galați, unde Nicușor Dan ne-a explicat că drona rusească a fost deviată de ucrainieni către România, ne așteptam să auzim mulțumiri fierbinți pentru darul făcut de prietenul său, Vladimir Zelenski.

Pentru o mai dreaptă documentare în materie de drone, n-ar fi rău ca președintele să pogoare la Maglavit unde urmașul lui Petrache Lupu, vizionarul căprar Ciucurel, i-ar putea arăta calea iluminării și a mîntuirii.

Mărturisirea căprarului Ciucurel, căruia i s-a arătat Drona în pădurea de la Maglavit

A treia oară cînd țipă cocoșul

spre cerul sîngeriu, la Maglavit,

în loc s-apară peste arbori Moșul,

veni o dronă dinspre răsărit.

M-am închinat la ea ca la Madonă

cu aripi argintii și păr bălai

și capre behăiau spre sfînta dronă

fiin’că părea că ninge cu mălai.

Nici n-apucai să zic Doamne ferește,

că auzii nepămîntescul glas,

deși eu n-o rup bine pe rusește:

„krasivîi Ciucurel, tî davai ceas!”.

„Să moară mama dacă am vreunul,

că-s amarît și cam provincial,

că n-am servici si nu fac pe nebunul,

trăiesc din ajutorul social!”

Atunci sfioasă m-a luat de mînă,

șoptindu-mi „harașo suveranist!”

și m-a convins să mă întorc la stînă

să-nființez partidul comunist.”

