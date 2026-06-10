Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția că semnele de criză sunt tot mai evidente. Astfel, România a ajuns recordmena Europei ca nivel al dobânzilor aferente datoriei publice.

Într-o postare pe contul său de Fcebook, economistul AUR semnalează că țara noastră achită un nivel uriaș de dobândă la nivelul UE, deși este abia pe locul 14 ca mărime a datoriei publice. În același timp, România ocupă unul dintre ultimele locuri la capitolul educație, cu doar 3.3% din PIB.

România, codașa Europei la educație

România cheltuiește pe dobânzile aferente datoriei publice cel mai mult din Uniunea Europeană:5,2% din PIB!

Pe educație guvernul cheltuiește mult mai puțin: doar 3,3% din PIB, iar pe sănătate are cheltuieli comparabile cu cele pe dobanzi, care nu depășesc 6% din PIB.







Cea mai mare rată a dobânzii din cauză că avel cel mai mare deficit bugetar

Liderul senatorilor AUR explică valoarea record a dobânzii cu care ne împrumutăm de pe piețele financiare prin deficitul bugetar record.

Și totuși România este abia pe locul 14 din UE ca mărime a datoriei publice raportate la PIB. Țări precum Grecia sau Italia au o datorie mai mult decât dublă față de a României ( 140% din PIB față de 60% din PIB), dar cheltuiesc pe dobânzi mult mai puțin decât o face guvernul de la București. Oare de ce? Simplu: noi avem cea mai mare rată a dobânzii, pentru că avem cel mai ridicat nivel al deficitului bugetar: 7,9% din PIB!



Cum oare poate vorbi despre viitor o țară care cheltuiește pe dobânzi o data și jumătate cât cheltuiește pentru educație?

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