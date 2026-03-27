Dian Popescu, expert în energie, ne spune dacă intrăm în recesiune: „Suntem din rău în mai rău. Nu există nicio previziune că ne va fi bine”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, expertul în energie, Dian Popescu, a făcut câteva predicții privind viitorul economic și politic al țării noastre pentru următoarele luni. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Invitat în emisiunea Adinei Anghelescu, Atitudini, expertul în energie Dian Popescu a vorbit despre ipoteza intrării României în recesiune. Acesta susține că nu există predicții pozitive, economic vorbind, pentru România. El este de părere că trebuie să ne așteptăm la o inflație galopantă și la o creștere continuă a prețurilor.

„Recesiunea înseamnă că oamenii vor trăi mai rău. Asta înseamnă recesiunea. Scade nivelul de trai. Inflația crește. Cu o sută de lei ce cumperi azi, eu spun clar, peste o lună îți vor trebui 120 de lei să cumperi. De ce? Pentru că nu vreau să intru acum în ce generează inflația. Deci, suntem din rău în mai rău. Nu există nicio previziune că ne va fi bine. De ce? Și Italia are 120% din PIB datorie publică. Dar au economia, industria, au servicii și se împrumută la 1-2% dobândă. România se împrumută la 7-8%. Deci, practic, îi ajungem din plin pe italieni.”

Expertul în energie a vorbit și despre situația politică actuală din țara noastră. Susține că actualul guvern nu se va schimba atât timp cât vor continua împrumuturile cu dobânzi mari. El susține că actuala coaliție de guvernare nu se va rupe, însă este de părere că Ilie Bolojan va fi schimbat din funcția de premier.

„Guvernul va rămâne atâta timp cât se va împrumuta. Nu-l dă nimeni afară până nu se împrumută. Toată lumea mă întreba, dacă se împrumută cu mulți bani, nu îl va schimba nimeni? Cu cât se împrumută mai mult, lor le convine. De ce? În România, lumea va trăi din ce în ce mai rău o perioadă. După aia, sper că pică ăștia și vin câțiva oameni cu scaun la cap. Nu, se sparge coaliția, dar îl schimbă pe Bolojan într-o lună. Știe și Bolojan de ce vor să-l schimbe. Dar dacă știu eu, știe și el. Nu vă faceți griji. De aia încearcă cu AUR-ul, că el ar vrea să rămână. Și el vrea să rămână. PSD-ul are o problemă cu procentele. Și dacă apucă, PSD-ul e captiv la electoratul lui. Au văzut că Ciolacu n-a intrat în turul 2. Atenție, a ieșit pe locul 3-4. Au văzut și ei lucrurile astea. Deci, este prima dată în istorie când PSD-ul n-a intrat în turul 2 cu candidatul.”

Dian Popescu încheie într-o notă pozitivă, afirmând că, cu toate că inflația va crește în continuare, românii vor trăi în continuare bine. Acesta pune accentul pe resursele diverse și bogate pe care țara noastră le are și care pot fi exploatate.