MLI, SAFE și decizia care ar putea costa România mai mult decât un contract

De ce lipsa unei competiții reale între mai multe platforme ridică o problemă politică, nu doar militară.

România se apropie de una dintre cele mai importante decizii de achiziții în domeniul apărării din ultimii ani: selecția unei noi mașini de luptă a infanteriei. Oficial, discuția vizează capabilități, termene și finanțare. În realitate, apar tot mai multe semnale că miza este mult mai largă. Nu mai este vorba doar despre un program militar, ci despre modul în care statul român își definește interesul național atunci când sunt în joc miliarde de euro, fonduri europene, datorie publică pe termen lung și viitorul industriei de apărare.

De aceea, întrebarea esențială nu este doar ce platformă va fi aleasă. Întrebarea reală este de ce România pare să evite o competiție deschisă între soluții comparabile.

Potrivit unor surse din industrie, există preocupări în creștere că România s-ar putea îndrepta spre tratarea platformei Lynx, produsă de Rheinmetall, ca soluție unică, în locul menținerii unui proces cu adevărat competitiv. De exemplu, Redback, oferit de Hanwha Aerospace România, vine cu un avantaj greu de ignorat: a fost deja comparat direct cu Lynx într-o competiție reală și a câștigat.

Un câștigător validat în teren, nu pe hârtie

Redback nu este o platformă speculativă și nici o promisiune industrială construită din comunicate. În programul australian LAND 400 Phase 3, a învins Lynx după un proces riguros de evaluare care a durat mai bine de doi ani. Selecția nu s-a bazat pe impresii, proximitate politică sau angajamente vagi de investiții, ci pe testare comparativă, verificare și validare operațională.

Într-un domeniu în care deciziile modelează capabilități pentru decenii, o platformă care a trecut deja printr-o astfel de competiție și a câștigat ar trebui, cel puțin, să beneficieze de o evaluare serioasă și transparentă. Dacă România se îndreaptă spre o altă opțiune fără a reproduce măcar în formă minimă acest exercițiu comparativ, atunci problema nu mai este doar tehnică. Devine o problemă de proces și, inevitabil, una politică.

Fără competiție reală, nimeni nu poate demonstra credibil că alegerea finală este cea mai bună pentru România. Presiunea concurențială este cea care impune disciplină: în preț, în termenele de livrare, în angajamentele de localizare și, în final, în performanță. Eliminarea acestei presiuni schimbă logica întregului proces. Criteriile tehnice riscă să devină secundare, iar rezultatele par tot mai mult influențate de aranjamente instituționale, nu de comparații obiective.

Aici apare cea mai sensibilă îngrijorare: că nu asistăm la o evaluare reală a ofertelor concurente, ci la construirea treptată a unei justificări pentru un rezultat deja prestabilit.

Redback ca test de credibilitate strategică

În acest context, cazul Redback nu mai este doar o competiție între două vehicule. Devine un test de credibilitate strategică.

Dacă România are în față o platformă care a învins deja Lynx într-o competiție directă, care este aliniată cerințelor războiului modern și care ar putea introduce presiune concurențială reală, de ce nu este evaluată în mod egal?

Dacă există motive tehnice solide pentru excluderea sa, acestea ar trebui explicate clar. Dacă există constrângeri reale, legate de termene sau capacitate industrială, acestea ar trebui recunoscute transparent.

Dar în absența unor astfel de explicații și a unei comparații reale, începe să se contureze o concluzie mai largă: într-unul dintre cele mai importante programe de apărare ale României, considerentele politice riscă să prevaleze asupra evaluării obiective.

Aceasta este controversa reală. Nu preferința pentru o platformă sau alta, ci absența unei competiții corecte și credibile.

SAFE: program strategic sau „cutie neagră”?

Această dezbatere nu poate fi separată de mecanismul SAFE, prin care România are acces la fonduri considerabile pentru achiziții și proiecte conexe. Pe hârtie, este o oportunitate istorică. În practică, programul este gestionat într-un mod care limitează vizibilitatea publică și alimentează neîncrederea.

În prezent, transparența se oprește aproape la nivelul unei liste de programe. Nu există o imagine clară privind companiile implicate, ofertele depuse, criteriile de eligibilitate sau nivelul real de competiție. Informațiile sunt fragmentare, iar în rest domină tăcerea.

În orice democrație funcțională, un astfel de nivel de opacitate, aplicat unor sume de ordinul miliardelor de euro, ar genera presiune publică imediată. În România, pare să fie acceptat ca normalitate administrativă. Din această lipsă de transparență rezultă însă o concluzie aproape inevitabilă: există percepția că marii câștigători sunt deja cunoscuți, iar absența licitațiilor și a competiției directe pregătește terenul pentru alocări validate politic.

Suspiciunea de fond: decizii de securitate sau compensații politice externe?

În jurul SAFE circulă deja o interpretare pe care autoritățile nu au reușit să o clarifice convingător. Există voci care susțin că unele decizii majore de înzestrare ar putea funcționa și ca o formă de compensare simbolică a unor angajamente politice externe.

În acest context este interpretată și apropierea rapidă de Germania și Franța după instalarea în funcție a președintelui Nicușor Dan. În sine, aceste relații sunt normale. Problema apare doar dacă ele influențează direct alocarea contractelor de apărare, iar interesul industrial al României devine secundar.

Aici se află esența criticii. Dacă deciziile politice conduc la achiziții directe din exterior, cu un nivel minim de integrare industrială în țară, atunci discursul despre securitate se separă de interesul economic național. Iar aceasta nu mai este doar o alegere de furnizor, ci o alegere de model strategic.

O datorie pe 45 de ani și beneficii economice limitate. Localizare în discurs, import în realitate

SAFE nu înseamnă fonduri nerambursabile. Înseamnă împrumuturi pe termen foarte lung, care vor afecta bugetele viitoare. Dacă aceste sume nu se întorc în economia românească prin producție locală, salarii, taxe, subcontractare și transfer tehnologic, România riscă să finanțeze dezvoltarea altor industrii.

Se estimează că România va primi aproape 17 miliarde de euro prin SAFE, dintre care aproximativ 9,5 miliarde sunt destinate apărării. Aceste fonduri acoperă aproape întregul spectru de achiziții militare pentru următorul deceniu.

Guvernul susține că o parte semnificativă din producție va fi localizată în România. Pe hârtie, acest lucru pare plauzibil. În practică, însă, există scepticism. SAFE impune contractare rapidă și livrare până în 2030, în timp ce dezvoltarea industrială reală necesită timp și investiții consistente.

Riscul este clar: România ar putea contracta datorii mari, pe termen lung, fără a obține beneficiile economice promise. Localizarea este invocată constant, dar rămâne insuficient definită. Nu este clar ce înseamnă concret pentru fiecare program: ce se produce în România, în ce proporție și cu ce impact real.

În lipsa acestor clarificări, termenul devine flexibil. Poate însemna producție reală sau doar asamblare limitată. Dacă procese minimale sunt prezentate drept industrializare, atunci și autonomia strategică devine mai degrabă un concept retoric.

Calendarul SAFE favorizează astfel de compromisuri. Livrările rapide încurajează importul și limitarea producției locale la componente simbolice. Aceasta poate rezolva comunicarea politică, dar nu și interesul economic.

Românii vor producție locală, statul pare să meargă în altă direcție

Datele arată clar o preferință publică pentru producția internă. Majoritatea românilor consideră că investițiile în apărare ar trebui să genereze beneficii economice directe în țară. Aceasta reflectă o schimbare de perspectivă: securitatea nu mai este doar militară, ci și economică. O țară sigură este o țară care produce.

În lipsa transparenței și a unor rezultate clare privind localizarea, apare o ruptură între așteptările publice și deciziile guvernamentale.

Un alt risc este concentrarea excesivă. Analize recente sugerează că o parte semnificativă a contractelor ar putea fi direcționată către un număr restrâns de furnizori, în special din Germania. Această concentrare poate fi prezentată politic ca parteneriat strategic. Dar din perspectivă strategică, creează dependență, reduce competiția și limitează flexibilitatea statului.

Întrebarea devine inevitabilă: încearcă România să rezolve prea multe obiective simultan, modernizare rapidă, localizare, reconstrucție industrială și repoziționare geopolitică, într-un interval prea scurt?

Un tipar vechi, reluat într-un context nou

Pentru mulți observatori, situația actuală nu este singulară. De-a lungul timpului, în multiple programe de înzestrare, România a fost percepută ca evitând selecția celei mai avantajoase opțiuni din punct de vedere industrial.

Desigur, achizițiile militare sunt influențate de alianțe și geopolitică. Dar tocmai de aceea, România ar trebui să maximizeze ceea ce poate controla: producția locală, transferul de tehnologie și dezvoltarea industrială.