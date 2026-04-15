Prețul roșiilor de sezon se apropie de 100 de lei pe kg. E mai ieftin să aduci fructe exotice din Malaezia decât să cumperi legume din curtea țăranilor români, subvenționate de stat. Prețurile se triplează de la solar până la tarabă

Cu aproape două luni înainte de începerea sezonului, producătorii români de roșii au scos pe piață primele produse, care de ceva vreme se vând cu prețuri astronomice. Asta în ciuda faptului că statul îi subvenționează pe producătorii de tomate cu 1.500 de euro pentru 1.000 de mp. Dar cei care practică un adevărat jaf la drumul mare sunt samsarii din piețe. Marți, într-o piață din București, prețul pentru un kilogram de roșii românești era uriaș.

În jurul Bucureștiului nu sunt foarte multe solarii cu roșii. Iar, dacă sunt, deocamdată nu s-au copt.

În schimb, unii producători din Oltenia, acolo unde vremea este mai caldă, au dat lovitura, cu roșii coapte înainte de vreme, cel mai probabil „forțate”.

Nu este deloc ușor să faci agricultură în România, dar, cu siguranță, unii dintre producătorii de roșii la solar și-au scos „pârleala” de Paște. Mai ales că și în 2026 continuă Programul Tomata, prin care se acordă o subvenție de 1.500 de euro la 1.000 de mp, pentru producțiile în solarii.

90 de lei un kilogram de roșii românești, într-o piață din București

Totuși, nu producătorii sunt cei care practică jaful cel mare.

Roșii românești la preț de lux

Marți, în Piața Domenii din Sectorul 1 al Capitalei, un kilogram de roșii românești costa 90 de lei. Este adevărat că „Domenii” nu este cel mai ieftin cartier din București, dar prețul la roșii rămâne unul astronomic.

Nu este de neglijat însă nici prețul unui kilogram de fasole galbenă „românească” – 75 de lei. Iar castraveții, tot „românești”, ajung să coste 35 de lei kilogramul.

Fasolea și castraveții românești țin pasul cu roșiile

În schimb, tot marți, în Piața Pucheni din Rahova, acolo unde vin mulți producători, și de unde piețarii își iau marfă, un kilogram de roșii se vindea cu 20 de lei kilogramul.

În medie, prețul la roșii din București este de aproximativ 60 de lei, adică triplu de la producător până pe tarabă.

Consumator: „Sunt criminale prețurile”

Cei care suferă în această ecuație sunt, evident, consumatorii.

„Sunt criminale prețurile. În momentul în care vrei să mănânci o roșie, te abții de la altele”, spune un bucureștean care face cumpărăturile în Piața Crângași.

Mulți bucureșteni sunt de părere că problema este la intermediari.

„Sunt prețuri de speculă. De ce producătorii din Spania și din Italia aduc roșii de două ori mai ieftin?!”, se întreabă un alt bucureștean.

România, lovită de creșteri ale prețurilor

Institutul Național de Statistică (INS) a emis noile date aferente inflației și evoluției prețurilor de consum pentru luna martie 2026. Potrivit datelor furnizate de institut, prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57%, luna trecută. De altfel, pot fi observate și creșterile de prețuri la diverse alimente și servicii. Iată datele oficiale mai jos.

Cu cât s-au scumpit alimentele?

Scumpiri au fost înregistrate și în rândul fructelor proaspete. Majorarea a fost cu 14,23% față de 2025. Prețurile aferente fructelor și conservelor din fructe sunt mai mari cu 11,79%. INS arată că au fost înregistrate creșteri cu 11,16% în cazul produselor din zahăr, a celor zaharoase și la mierea de albine.

Alte creșteri ale prețurilor, conform datelor INS

  • Prețul laptelui de vacă a crescut cu 9,69%.
  • Prețul cărnii de bovine a crescut cu 11,47%.
  • Carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,73%.
  • Prețul ouălor s-a mărit cu 14,63%.
  • Prețul berii este cu 7,74% mai mare, iar cel al vinului este cu 6,19% mai mare.
  • Prețul peștelui proaspăt este cu 7,91% mai mare.
  • Citricele sunt mai scumpe cu 9,35%.
  • Carnea de porc a înregistrat o creștere de preț cu 3,08%.

