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Premierul desemnat Adrian Veștea depune, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. „Evaluăm cu atenție fiecare propunere”

Premierul desemnat Adrian Veștea depune, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. „Evaluăm cu atenție fiecare propunere”
Adrian Veștea depune programul de guvernare / Sursa FOTO: facebook.com/AdrianVestea
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Premierul desemnat, Adrian Veștea, va depune joi, 18 iunie, la Parlament, programul de guvernare pe care l-a pregătit, precum și lista noului Cabinet. El a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, în ce stadiu se află cu …pregătirile.

Veștea susține că este în etapa finală de definitivare a programului de guvernare.

„Obiectivul este să găsim echilibrul”

Potrivit acestuia, fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, pentru respectarea țintelor asumate privind deficitul.

Astfel, Veștea promite că va prezenta un plan realist, aplicabil și sustenabil.

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică. Joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”, a scris pe Facebook Adrian Veștea.

În același mesaj, premierul desemnat s-a arătat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni.

„Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!”, a adăugat el.

Veștea vrea o reformă dură în sănătate

Programul de Guvernare 2026-2028 a lui Adrian Veștea prevede reforme ample în sistemul de sănătate, cu accent pe eficientizarea spitalelor, dezvoltarea medicinei de familie și digitalizarea serviciilor medicale.

Guvernul propune reducerea cu peste 20% a numărului de paturi de spitalizare până în anul 2030, concomitent cu introducerea unui sistem de plată a medicilor bazat pe performanță.

De asemenea, sporurile din spitale vor fi corelate cu numărul și tipul serviciilor medicale furnizate. Programul prevede consolidarea managementului spitalelor, introducerea unor criterii de performanță pentru șefii de secție și formarea de consorții de spitale, inclusiv pentru achiziții comune la nivel județean, regional sau național.

Executivul vizează creșterea bazei de plătitori la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin descurajarea acordării concediilor medicale fictive. Sunt anunțate controale atât asupra medicilor prescriptori, cât și asupra beneficiarilor concediilor.

Potrivit programului, unitățile medicale private care vor contracte cu CNAS vor fi obligate să asigure că minimum 80% din personal este angajat cu normă întreagă.

În plus, personalul medical din sistemul public care desfășoară activități private în timpul programului de lucru riscă desfacerea contractului de muncă.

Unitățile sanitare cu grad redus de ocupare și servicii medicale ineficiente vor putea fi transformate în ambulatorii, spitale de recuperare sau unități de îngrijiri paliative.

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