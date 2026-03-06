Rogobete: „În iulie se finalizează primul sistem național de securitate cibernetică în sănătate!”

Prezent în platoul la emisiunea ATITUDINI moderată de jurnalistul Adina Anghelescu, ministrul Sănătății a fost întrebat ce s-ar întâmpla în sistemul sanitar din România în cazul unui black out sau al unui atac cibernetic major și cât de pregătiți suntem pentru protejarea pacienților în astfel de situații posibile.

Ministrul Alexandru Rogobete a opiniat că nicio țară nu este pregătită sută la sută.

„Un black out destabilizează orice sistem, oricât de performant ar fi și nu trebuie să ignorăm treaba asta. Îl destabilizează, nu îl blochează! Când se intră pe aceste situații de criză, de urgență, noi avem totuși niște protocoale, niște mecanisme. Se intră într-un alt regim, se activează codurile de urgență, se prioritizează, există un mecanism prin care să reduci consumul de resurse. Situațiile pot fi atât de complexe, pe atât de ciudate unele din ele, așa încât nu poți să fii pregătit pentru toate, că nu ai cum. Avem, totuși, niște mecanisme care sunt puse la punct la nivel european, dar și în România, prin care timpii de pregătire pot fi cât de scurți se poate. Am și o veste bună. Finalizăm, în iulie, primul sistem național de securitate cibernetică în sănătate. Este un program, o soluție informatică națională dedicată protecției cibernetice în spitale”.

Vezi emisiunea integral: