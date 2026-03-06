Prima pagină » Emisiuni » Rogobete: „În iulie se finalizează primul sistem național de securitate cibernetică în sănătate!”

Rogobete: „În iulie se finalizează primul sistem național de securitate cibernetică în sănătate!”

Adina Anghelescu
06 mart. 2026, 19:41, Emisiuni

Prezent în platoul la emisiunea ATITUDINI moderată de jurnalistul Adina Anghelescu, ministrul Sănătății a fost întrebat ce s-ar întâmpla în sistemul sanitar din România în cazul unui black out sau al unui atac cibernetic major și cât de pregătiți suntem pentru protejarea pacienților în astfel de situații posibile.

Ministrul Alexandru Rogobete a opiniat că nicio țară nu este pregătită sută la sută.

„Un black out destabilizează orice sistem, oricât de performant ar fi și nu trebuie să ignorăm treaba asta. Îl destabilizează, nu îl blochează! Când se intră pe aceste situații de criză, de urgență, noi avem totuși niște protocoale, niște mecanisme. Se intră într-un alt regim, se activează codurile de urgență, se prioritizează, există un mecanism prin care să reduci consumul de resurse. Situațiile pot fi atât de complexe, pe atât de ciudate unele din ele, așa încât nu poți să fii pregătit pentru toate, că nu ai cum. Avem, totuși, niște mecanisme care sunt puse la punct la nivel european, dar și în România, prin care timpii de pregătire pot fi cât de scurți se poate. Am și o veste bună. Finalizăm, în iulie, primul sistem național  de securitate cibernetică în sănătate. Este un program, o soluție informatică națională dedicată protecției cibernetice în spitale”.

Vezi emisiunea integral:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”
19:45
Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată dăm drumul la programe de screening și prevenție”
ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”
19:15
Alexandru Rogobete: „Degeaba construim spitale noi, dacă nu există fundamentul relației dintre pacienți și medic”
ACTUALITATE De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială”
19:00
De ce crește prețul medicamentelor? Alexandru Rogobete: „Depinde de modul de prescriere. Medicul prescrie substanța activă, nu denumirea comercială”
ACTUALITATE Alexandru Rogobete: „Screeningul nu înseamnă boală. Acesta se face la oameni sănătoși”
18:33
Alexandru Rogobete: „Screeningul nu înseamnă boală. Acesta se face la oameni sănătoși”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Victoria și înfrângerea reprezintă altceva pentru popoarele religioase”
11:30
Adrian Severin: „Victoria și înfrângerea reprezintă altceva pentru popoarele religioase”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Din punct de vedere militar, armamentul nuclear este armamentul Apocalipsei, nu e o plăcintă. Umbrela Franței e o imbecilitate”
11:00
Ion Cristoiu: „Din punct de vedere militar, armamentul nuclear este armamentul Apocalipsei, nu e o plăcintă. Umbrela Franței e o imbecilitate”
Mediafax
Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?
FLASH NEWS Un lider PSD agită coaliția de guvernare: „Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota”
19:49
Un lider PSD agită coaliția de guvernare: „Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota”
SĂNĂTATE Explicațiile ministrului Sănătății legate de creșterea prețurilor la unele medicamente din farmacii și cum se face compensarea!
19:38
Explicațiile ministrului Sănătății legate de creșterea prețurilor la unele medicamente din farmacii și cum se face compensarea!
ENERGIE Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze
19:32
Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze
METEO Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa
19:17
Vortex polar | „Primăvara falsă” i-a păcălit pe meteorologi. Nucleul vortexului polar „explodează” peste Europa
EXCLUSIV Nicușor Dan, luat prin surprindere. Bușcu: ”Nu există conștiința urgenței/Vor crește din nou taxele”
19:17
Nicușor Dan, luat prin surprindere. Bușcu: ”Nu există conștiința urgenței/Vor crește din nou taxele”
MILITAR Cât au costat primele 100 de ore ale Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului. Donald Trump spune că războiul ar putea dura mai multe săptămâni
19:07
Cât au costat primele 100 de ore ale Operațiunii Epic Fury împotriva Iranului. Donald Trump spune că războiul ar putea dura mai multe săptămâni

Cele mai noi

Trimite acest link pe