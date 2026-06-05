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Război în Ucraina, ziua 1.562. Răspunsul consilierului lui Putin la scrisoarea trimisă de Zelenski: „Poate veni în orice moment la Moscova”

Război în Ucraina, ziua 1.562. Răspunsul consilierului lui Putin la scrisoarea trimisă de Zelenski: „Poate veni în orice moment la Moscova”
Război în Ucraina, ziua 1.562. Răspunsul consilierului lui Putin la scrisoarea trimisă de Zelenski / Sursa FOTO: Profimedia
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Războiul din Ucraina a intrat, vineri, 5 iunie 2026, în a 1562-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Într-o primă replică la scrisoarea deschisă adresată de Volodimir Zelenski, prin care liderul de la Kiev cere să se întâlnească față în față cu Vladimir Putin, purtătorul de cuvânt al Kremlinului îl invită pe șeful statului ucrainean la Moscova.

Putin nu a văzut scrisoarea lui Zelenski

„Zelenski poate veni în orice moment la Moscova”, dacă vrea să se vadă cu Vladimir Putin, a transmis Dmitri Peskov, drept răspuns la scrisoarea acestuia.

Mai departe, Peskov a adăugat că președintele Federației Ruse nu a văzut încă scrisoarea respectivă, prin care Zelenski cere o întâlnire directă pentru a negocia încheierea războiului.

Joi, pe fondul mai multor zile de bomnbardamente ruse devastatoare, Volodimir Zelenski i-a propus o întâlnire lui Putin, într-o scrisoare deschisă. El a sugerat și un armistițiu complet” pe durata negocierilor. Redactată pe un ton tăios, chiar amenințător, scrisoarea a fost catalogată de presa internațională drept extrem de „provocatoare”.

„Ucraina propune încetarea acestui război prin intermediul unui contact direct între dumneavoastră și noi. Propun o întâlnire. Propun să stabilim o dată clară pentru această întâlnire. Ucraina este pregătită pentru un armistițiu complet pe durata negocierilor. Linia de front de astăzi este linia de unde trebuie să înceapă diplomația”, a notat Zelenski în scrisoare.

În cazul unui refuz, liderul ucrainean l-a amenințat direct pe Vladimir Putin: „Va trebui să lupte pentru propria supraviețuire dacă nu pune capăt războiului.

Joi, Putin s-a întâlnit cu jurnaliștii străini acreditați la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Președintele rus a răspuns la mai multe întrebări, discutând inclusiv despre atingerea obiectivelor în cadrul „misiunii speciale militare” din Ucraina sau reluarea livrărilor de gaze către Germania.

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