Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele antibalistice”

Războiul din Ucraina a intrat, marți, 26 mai 2026, în a 1552-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile cu Statele Unite privind extinderea producției de sisteme antibalistice nu au înregistrat progrese semnificative în ultima perioadă.

Zelenski repoziționează Ucraina cu fața spre UE

Liderul de la Kiev a precizat că autoritățile ucrainene încearcă în prezent să accelereze cooperarea cu statele europene pentru dezvoltarea și producția unor sisteme proprii de apărare antirachetă pe continent. În mesajul său video transmis în cursul serii, Zelenski a afirmat că lipsa unor rezultate concrete în relația cu Washingtonul afectează capacitatea Ucrainei de a-și consolida apărarea aeriană, într-un moment în care atacurile rusești asupra infrastructurii strategice continuă.

Președintele ucrainean a subliniat că Europa joacă deja un rol important în susținerea militară și financiară a Kievului. Totodată, acesta i-a mulțumit președintelui francez, Emmanuel Macron, pentru implicarea în dezvoltarea sistemelor de apărare.

Potrivit lui Zelenski, statele europene contribuie financiar la achiziționarea de armament și la dezvoltarea unor capacități defensive moderne.

Liderul ucrainean a insistat asupra faptului că expertiza americană în domeniul militar și tehnologic este crucială pentru accelerarea producției în Ucraina și pentru creșterea eficienței în fața amenințărilor venite din partea Rusiei.

Negocierile de pace, sistate

Declarațiile președintelui ucrainean vin într-un context tensionat pe scena internațională, în condițiile în care inițiativele diplomatice conduse de Statele Unite pentru găsirea unei soluții privind războiul dintre Ucraina și Rusia par să fi stagnat în ultimele luni.

Conflictul, care durează de peste patru ani, a intrat într-o nouă etapă de incertitudine diplomatică. Atenția administrației americane s-a concentrat tot mai mult asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu și a războiului cu Iranul.

Cu toate acestea, Zelenski a declarat recent că se așteaptă la noi propuneri din partea Statelor Unite pentru relansarea negocierilor și continuarea cooperării strategice. Oficialul ucrainean a precizat că Kievul rămâne deschis dialogului. El speră la măsuri diplomatice suplimentare din partea reprezentanților administrației americane.

În paralel, Ucraina încearcă să își reducă dependența de importurile externe. Astfel, se dorește dezvoltarea pe termen lung a unei industrii europene de apărare capabilă să producă suficiente sisteme antibalistice moderne.

