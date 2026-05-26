Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele antibalistice”

Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele antibalistice”

Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele antibalistice”
Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Războiul din Ucraina a intrat, marți, 26 mai 2026, în a 1552-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile cu Statele Unite privind extinderea producției de sisteme antibalistice nu au înregistrat progrese semnificative în ultima perioadă.

Zelenski repoziționează Ucraina cu fața spre UE

Liderul de la Kiev a precizat că autoritățile ucrainene încearcă în prezent să accelereze cooperarea cu statele europene pentru dezvoltarea și producția unor sisteme proprii de apărare antirachetă pe continent. În mesajul său video transmis în cursul serii, Zelenski a afirmat că lipsa unor rezultate concrete în relația cu Washingtonul afectează capacitatea Ucrainei de a-și consolida apărarea aeriană, într-un moment în care atacurile rusești asupra infrastructurii strategice continuă.

Președintele ucrainean a subliniat că Europa joacă deja un rol important în susținerea militară și financiară a Kievului. Totodată, acesta i-a mulțumit președintelui francez, Emmanuel Macron, pentru implicarea în dezvoltarea sistemelor de apărare.

Potrivit lui Zelenski, statele europene contribuie financiar la achiziționarea de armament și la dezvoltarea unor capacități defensive moderne.

Liderul ucrainean a insistat asupra faptului că expertiza americană în domeniul militar și tehnologic este crucială pentru accelerarea producției în Ucraina și pentru creșterea eficienței în fața amenințărilor venite din partea Rusiei.

Negocierile de pace, sistate

Declarațiile președintelui ucrainean vin într-un context tensionat pe scena internațională, în condițiile în care inițiativele diplomatice conduse de Statele Unite pentru găsirea unei soluții privind războiul dintre Ucraina și Rusia par să fi stagnat în ultimele luni.

Conflictul, care durează de peste patru ani, a intrat într-o nouă etapă de incertitudine diplomatică. Atenția administrației americane s-a concentrat tot mai mult asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu și a războiului cu Iranul.

Cu toate acestea, Zelenski a declarat recent că se așteaptă la noi propuneri din partea Statelor Unite pentru relansarea negocierilor și continuarea cooperării strategice. Oficialul ucrainean a precizat că Kievul rămâne deschis dialogului. El speră la măsuri diplomatice suplimentare din partea reprezentanților administrației americane.

În paralel, Ucraina încearcă să își reducă dependența de importurile externe. Astfel, se dorește dezvoltarea pe termen lung a unei industrii europene de apărare capabilă să producă suficiente sisteme antibalistice moderne.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Război în Ucraina, ziua 1511. Zelenski: „Americanii nu au timp pentru Ucraina”, odată cu războiul din Iran

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 26 Mai, calendarul zilei: Lenny Kravitz împlinește 62 de ani. Moare Ray Liotta. Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră
07:15
26 Mai, calendarul zilei: Lenny Kravitz împlinește 62 de ani. Moare Ray Liotta. Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră
ACTUALITATE Valentin Stan: Mă întreb cum se poate duce Bolojan în fața Comisiei Europene să le ceară împrumuturi, dar nu a fost în stare să livreze proiectele din jaloanele PNRR
07:00
Valentin Stan: Mă întreb cum se poate duce Bolojan în fața Comisiei Europene să le ceară împrumuturi, dar nu a fost în stare să livreze proiectele din jaloanele PNRR
ACTUALITATE Valentin Stan: Guvernul a pregătit lege a salarizării care distruge anumite categorii profesionale, dar politicienii și-au mărit salariile
06:30
Valentin Stan: Guvernul a pregătit lege a salarizării care distruge anumite categorii profesionale, dar politicienii și-au mărit salariile
ACTUALITATE Valentin Stan: Politicienii României nu livrează pentru români, ci pentru interesele Germaniei, în timp ce românii suferă din cauza problemelor economice ale țării
06:00
Valentin Stan: Politicienii României nu livrează pentru români, ci pentru interesele Germaniei, în timp ce românii suferă din cauza problemelor economice ale țării
VIDEO EXCLUSIV Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
06:00
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Anghel Damian, mut de UIMIRE! A văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: 'Genii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Presiune pe Apple și Nvidia după anunțul Huawei! Ce pregătește compania chineză?
AUTO Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”
08:00
Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”
AUTO Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas
07:51
Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas
SPORT Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”
07:34
Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”
FLASH NEWS Criză în Orient. Rubio: „Acordul cu Teheranul rămâne pe masă”. SUA au reluat atacurile aeriene în sudul Iranului
07:21
Criză în Orient. Rubio: „Acordul cu Teheranul rămâne pe masă”. SUA au reluat atacurile aeriene în sudul Iranului
Un an cu Nicușor Dan. Președintele cu cea mai rapidă scădere de popularitate din istoria democrației românești. Gândul vă prezintă momentele care i-au marcat primul an de mandat, în care singura promisiune îndeplinită a fost că „nu va fi ușor”
07:10
Un an cu Nicușor Dan. Președintele cu cea mai rapidă scădere de popularitate din istoria democrației românești. Gândul vă prezintă momentele care i-au marcat primul an de mandat, în care singura promisiune îndeplinită a fost că „nu va fi ușor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe