Război în Ucraina, ziua 1511. Zelenski: „Americanii nu au timp pentru Ucraina", odată cu războiul din Iran

Război în Ucraina, ziua 1511. Zelenski: „Americanii nu au timp pentru Ucraina” / Sursa FOTO: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat, miercuri, 15 aprilie 2026, în a 1511-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner „sunt în permanență în discuții cu Iranul și nu au timp pentru Ucraina”, afirmă Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat televiziunii germane ZDF, care se declară îngrijorat în legătură cu aprovizionarea cu arme.

„Vor fi mai puține arme pentru Ucraina”

Odată cu războiul din Iran, declanșat de Statele Unite și Israel, chestiunea livrărilor americane de arme către Kiev a devenit „o mare problemă”, a remarcat Zelenski. „Dacă războiul se prelungește, vor fi mai puține arme pentru Ucraina. Este critic, mai ales în ceea ce privește apărarea antiaeriană”, a explicat el.

În primul rând, este vorba de aprovizionarea cu rachete Patriot, utilizate intens în Orientul Mijlociu și a căror lipsă în Ucraina „nu ar putea fi mai gravă decât în prezent”.

Cât despre cei doi emisari americani, „băieți pragmatici” numiți de președintele ucrainean, „ei se străduiesc să obțină mai multă atenție din partea lui Putin pentru a pune capăt războiului”, care durează de peste patru ani. Or, „dacă Statele Unite nu exercită presiuni asupra lui Putin și poartă doar un dialog blând cu rușii, atunci aceștia nu se vor mai teme”.

Parteneriat strategic semnat la Berlin

Volodimir Zelenski a încheiat un parteneriat strategic cu cancelarul german Friedrich Merz, bazat pe cooperarea militară, în special în domeniul dronelor.

Primul sponsor al Kievului, Germania dorește să joace un rol central în jocul diplomatic. Concentrat pe Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump a impus negocieri fără europeni și pare să vrea să cedeze teritorii ucrainene Rusiei, remarcă AFP.

Germania va finanța, în special, livrarea către Ucraina a câtorva sute de rachete Patriot și de lansatoare destinate sistemelor de apărare antiaeriană IRIS-T.

Zelenski a anunțat, de asemenea, că cele două țări lucrează la „un acord bilateral privind dronele”.

