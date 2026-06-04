Război în Ucraina, ziua 1.561. SUA, îngrijorate de riscul „escaladării”. Marco Rubio: „Niciuna dintre părți nu este dispusă la concesii”

Războiul din Ucraina a intrat, joi, 4 iunie 2026, în a 1561-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, s-a arătat îngrijorat de riscul unei „escaladări” în războiul dintre Rusia și Ucraina, după atacul cu drone ucrainene care a lovit instalații energetice și militare din Sankt Petersburg.

„Ucraina a devenit din ce în ce mai eficientă”

„Ceea ce s-a schimbat în ultimele luni este că Ucraina a devenit din ce în ce mai eficientă în efectuarea de atacuri cu rază lungă de acțiune adânc în teritoriul rus. Cred că acesta este unul dintre motivele care ne amintesc de ce este important să încercăm să punem capăt acestui război, dacă putem, deoarece riscul de escaladare este real, mai real decât era acum doi ani.

Statele Unite rămân pregătite să joace orice rol posibil în acest context pentru a restabili pacea. Dar, perspectivele nu par foarte bune în ceea ce privește dorința vreuneia dintre părți de a face concesiile necesare pentru a ajunge la un acord”, a declarat secretarul de Stat american în fața unei comisii parlamentare.

Aceasta este prima reacție a Statelor Unite după atacurile reciproce ale Rusiei și Ucrainei din ultimele zile. La audierile din comisia parlamentară, care au durat câteva ore, subiectul războiului din Ucraina a fost în mare măsură ignorat.

Marți, un atac masiv cu drone și rachete rusești a provocat moartea a 23 de persoane la Kiev și în orașul industrial Dnipro, în centrul țării. A doua zi, Ucraina a răspuns lovind Sank Petersburg cu un „roi” de drone.

Democrații au ieșit la atac

În timpul discuțiilor din Congres, aleșii democrați l-au criticat dur pe Rubio cu privire la scutirea temporară a petrolului rusesc de la sancțiunile americane. Ei au insistat că măsura finanțează mașinăria de război a Rusiei. Washingtonul a introdus această derogare în martie, în încercarea de a tempera explozia prețurilor la petrol survenită în urma războiului din Orientul Mijlociu.

Sancțiunile americane aveau ca scop secătuirea veniturilor provenite din petrolul rusesc și, prin urmare, a oprirea unei surse importante de finanțare a războiului dus de Moscova în Ucraina.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Război în Ucraina, ziua 1511. Zelenski: „Americanii nu au timp pentru Ucraina”, odată cu războiul din Iran