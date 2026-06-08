Război în Ucraina, ziua 1.565. Zelenski recunoaște că l-a invitat la Kiev pe Abramovici. Ce mesaj i-a transmis lui Putin

Războiul din Ucraina a intrat, luni, 8 iunie 2026, în a 1565-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Într-un interviu acordat postului Sky News, Volodimir Zelenski recunoaște că l-a invitat la Kiev pe miliardarul rus Roman Abramovici. Liderul ucrainean susține că a vrut să-i transmită câteva mesaje destinate președintelui Vladimir Putin cu privire la război.

„A venit la Kiev”

Roman Abramovici este un om de afaceri rus sancționat de Regatul Unit al Marii Britanii și Uniunea Europeană, în 2022, sub pretextul unor legături strânse cu Moscova. Prezent în weekend la Londra pentru discuții cu liderii britanic, francez și german, Zelenski a vorbit la Sky News despre întâlnirea cu Abramovici.

„A venit la Kiev. A spus: «Vreau să iau un mesaj din partea dumneavoastră și să i-l transmit lui Putin»”, a declarat Zelenski. Mai departe, el a dat de înțeles că „mesajul-cheie” al discuției a fost că Ucraina nu va ceda Donbasul, regiune industrială din estul țării ocupată de Rusia și anexată în teritoriul Federației: „I-am spus, «nu vom pleca de pe teritoriul nostru, nu, nu vă vom acorda o astfel de victorie»”.

Zelenski a mai adăugat că i-a spus lui Roman Abramovici că este pregătit să se întâlnească personal cu președintele Putin. De altfel, imediat după întrevederea celor doi, Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin, în care, printre altele, i-a solicitat și o întâlnire față în față. Vladimir Putin a respins ideea unei astfel de întâlniri până când un acord final nu va fi negociat pentru a pune capăt războiului.

Putin: „O persoană de încredere”

Pe de altă parte, Vladimir Putin a dezvăluit, vineri, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, că un om de afaceri rus a fost invitat la Kiev. Deși nu i-a dezvăluit numele, presa a aflat că a fost vorba de Roman Abramovici.

„Cunosc această persoană de mult timp. Deși nu avem legături strânse, îl consider o persoană de încredere și onestă. M-a contactat în urmă cu trei săptămâni, spunându-mi că a fost invitat la Kiev”, a declarat Putin.

În continuare, președintele Rusiei a precizat că „omul de afaceri” și-a exprimat dorința de a merge în Ucraina pentru „a asculta” și pentru „a-i raporta discuțiile”. Putin a adăugat că s-a întâlnit cu respectivul la întoarcerea de la Kiev și că a fost informat că „Zelenski solicită o întâlnire”.

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