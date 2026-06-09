Război în Ucraina, ziua 1.566. Zelenski apelează la americani pentru reluarea negocierilor de pace. „Sunt recunoscător”

Războiul din Ucraina a intrat, marți, 9 iunie 2026, în a 1566-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a avut o conversație telefonică, luni, cu emisarii emisarii americani Steve și Jared Kushner, relatează AFP.

„Înțelegem că atenția întregii lumi este concentrată pe Iran”

Potrivit sursei citate, liderul de la Kiev își dorește cu disperare reluarea negocierilor în vederea găsirii unei soluții la războiul care i-a decimat țara.

„Sunt recunoscător pentru disponibilitatea lor de a lucra în cel mai activ mod posibil, în săptămânile următoare, pentru a da un nou impuls diplomației vizând să pună capăt războiului. Înțelegem că atenția întregii lumi este concentrată pe situația din jurul Iranului. Dar, obiectivul nostru comun de pace în Europa rămâne pe ordinea de zi. Am discutat despre perspectivele din cadrul summitului G7 (n.r. – programat în Franța la jumătatea lunii iunie) și despre alte evenimente din iunie”, a indicat Zelenski pe rețelele sociale.

Liderul ucrainean a menționat în mai multe rânduri posibilitatea unei vizite a celor doi emisari la Kiev, ceea ce ar fi o premieră de la începutul războiului, în februarie 2022. În urmă cu câteva zile, Zelenski și-a exprimat regretul că organizarea acestei vizite „ia mult timp”, recunoscând totodată că Iranul este în prezent „problema numărul 1” pentru Washington.

A vrut o întâlnire directă cu Putin

În ultimele luni, mai multe runde de negocieri sub egida Statelor Unite nu au reușit să apropie Kievul și Moscova de un acord. Procesul s-a împotmolit și mai mult pe măsură ce atenția Washingtonului s-a mutat către Iran.

Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, o întâlnire față în față pentru a negocia o ieșire din conflict. „Țarul” rus a respins această idee, cerând un acord final înainte de orice întâlnire.

Federația Rusă solicită recunoașterea anexării teritoriilor ocupate, în special regiunea Donbas. Aceste cereri sunt respinse de Ucraina, care le consideră o capitulare.

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