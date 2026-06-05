Jurnalistul Răzvan Dumitrescu face 4 constatări legate de lanțul de incidente cu drone în România

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a analizat pe pagina sa de Facebook ultimele evenimente în care o dronă a lovit un bloc în Galați, iar o dronă maritimă a explodat azi în portul Constanța. Acesta a prezentat 4 concluzii importante.

Prima constatare a jurnalistului arată că avenimentele de acest tip sunt tot mai frecvente pe teritoriul României.

„Se intețesc evenimentele de acest tip!”

„Sezonul dronelor”

A doua concluzie scoate în evidență faptul că pericolul a crescut direct și nu mai e vorba doar despre simple resturi căzute.

„Nu mai este vorba doar de resturi, avem explozii care afectează populația (Galați) sau portul!”

A treia observație arată o problemă gravă de securitate: dronele intră pe teritoriul național și lovesc țintele fără ca sistemele de apărare să le deranjeze.

„Intră și lovesc fără a fi deranjate!” Scandalul legat de banii din programul SAFE

A patra constatare vizează reacția oficială a Ministerului Apărării Naționale.

„Comunicatul oficial de la Ministerul Apararii Naționale ne spune că „aparatul nu aparține Armatei Române, ci este de tipul celor utilizate în conflictul din Ucraina”.

În plus, Dumitrescu atrage atenția asupra momentului în care DNA l-a pus sub acuzare pe șeful Armatei.

„Contextul este și el fără precedent. Fix pe fondul scandalului cu banii din SAFE și al dronei de la Galați , DNA îl pune sub acuzare pe generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei. Fix acum deși dosarul era deschis de mai bine de un an…”

Proveniența dronei, necunoscută

Jurnalistul reclamă că autoritățile ascund o informație foarte importantă și nu spun clar dacă dispozitivul din port este rusesc sau ucrainean.

„Din toate informațiile oficiale cu privire la drona din port, lipsește una foarte importantă: al cui e dispozitivul? E rusesc sau ucrainean? De ce lipsește această informație deși specialiștii au văzut clar drona, au poze clare și ar trebui să știe ce și cum?”

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