Prima pagină » Actualitate » Răzvan Dumitrescu pleacă de la Antena 3 CNN. Jurnalistul și-a anunțat demisia în direct. Cum și-a motivat gestul

Cunoscutul jurnalist Răzvan Dumitrescu, cu o experiență de peste trei decenii în presa din România, a anunțat, în direct la Antena3 CNN, că pleacă de la postul de televiziune.

„De 15 ani, realizez emisiunea la Antena 3, au fost ani intenși. Vă mulțumesc pt încrederea pe care mi-ați acordat-o. Aceasta a fost ultima ediție la Subiectiv. A fost ultima emisiune realizată la Antena 3 CNN. Le mulțumesc colegilor din redacție”, a anunțat Răzvan Dumitrescu la Antena3 în urmă cu câteva momente.

Anterior, Dumitrescu a dat un indiciu pe Facebook.

Răzvan Dumitrescu, una dintre cele mai experimentate voci ale presei românești

Răzvan Dumitrescu și-a început cariera în televiziune în anii ’90, la TV SOTI, unde a fost prezentator al știrilor de seară, alături de Andreea Esca. Ulterior, jurnalistul a lucrat la TVR, B1 TV și Realitatea TV, iar din 2010 și-a continuat activitatea la Antena 3/Antena 3 CNN. La Realitatea TV a moderat talk-show-ul politic „Realitatea Zilei”, iar la Antena 3 a realizat emisiunea „Subiectiv”, format de actualitate și dezbatere difuzat în prime time. (Evenimentul Zilei)

Cu un profil construit în zona talk-show-ului politic, a dezbaterii publice și a jurnalismului de televiziune, Răzvan Dumitrescu este asociat cu unele dintre cele mai importante stații de știri din România. Este unul dintre cei mai experimentați jurnaliști TV din România și fost prezentator al emisiunii „Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu”, emisiune dedicată celor mai importante subiecte ale momentului. (Antena 3)

