Răzvan Dumitrescu pleacă de la Antena 3 CNN. Jurnalistul și-a anunțat demisia în direct. Cum și-a motivat gestul

Cunoscutul jurnalist Răzvan Dumitrescu, cu o experiență de peste trei decenii în presa din România, a anunțat, în direct la Antena3 CNN, că pleacă de la postul de televiziune.

„De 15 ani, realizez emisiunea la Antena 3, au fost ani intenși. Vă mulțumesc pt încrederea pe care mi-ați acordat-o. Aceasta a fost ultima ediție la Subiectiv. A fost ultima emisiune realizată la Antena 3 CNN. Le mulțumesc colegilor din redacție”, a anunțat Răzvan Dumitrescu la Antena3 în urmă cu câteva momente.

Anterior, Dumitrescu a dat un indiciu pe Facebook.

Răzvan Dumitrescu, una dintre cele mai experimentate voci ale presei românești

Răzvan Dumitrescu și-a început cariera în televiziune în anii ’90, la TV SOTI, unde a fost prezentator al știrilor de seară, alături de Andreea Esca. Ulterior, jurnalistul a lucrat la TVR, B1 TV și Realitatea TV, iar din 2010 și-a continuat activitatea la Antena 3/Antena 3 CNN. La Realitatea TV a moderat talk-show-ul politic „Realitatea Zilei”, iar la Antena 3 a realizat emisiunea „Subiectiv”, format de actualitate și dezbatere difuzat în prime time. (Evenimentul Zilei)

