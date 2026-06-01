Victor Ciutacu reacționează la demisia lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3: „E o politică deliberată de a ne scoate de pe sticlă”

Duminică, lumea mass-media a fost bulversată de o demisie bruscă. După 16 ani petrecuți la Antena 3 CNN, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a anunțat, în direct, plecarea sa din post. Mai mulți colegi de breaslă notorii, printre care și Victor Ciutacu, au comentat plecarea neașteptată.

Răzvan Dumitrescu era una dintre vedetele televiziunii de știri, iar plecarea sa intempestivă, anunțată în direct la emisiunea Subiectiv de duminică seara, difuzată la Antena 3 CNN, a luat prin surprindere.

O demisie surprinzătoare

„De 16 ani, realizez emisiuni la Antena 3, apoi la Antena 3 CNN. Au fost 16 ani intenși, conectat non-stop la evenimentele pe care le-am trăit împreună, cu sentimente contradictorii, cu emoție, alteori cu stupoare, revoltă sau furie. Reacții absolut normale la situații mai puțin normale sau chiar anormale, pe care vi le-am prezentat în tot acest timp. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și pentru încrederea pe care am simțit-o, în toți acești ani, din partea dumneavoastră”, a spus jurnalistul în ultima sa intervenție pe post.

Ciutacu: „E o politică deliberată de a ne scoate de pe sticlă”

Anunțul a provocat o serie de reacții în spațiul public, inclusiv din partea jurnalistului Victor Ciutacu. Vedeta România TV a comentat plecarea într-o postare care critică o tendință tot mai largă în televiziuni. Și anume dispariția jurnaliștilor care au participat într-un fel sau altul la momentul Revoluției din 1989. 

Răzvan Dumitrescu. Foto: Facebook

Ciutacu consideră că retragerea lui Dumitrescu este indiscutabil „o pierdere pentru televiziune”, dar o înscrie într-o direcție nefastă care ia amploare în industria mass-media.

„Altceva mă interesează în povestea asta. Mai exact, politica deliberată și coordonată de a scoate de pe sticlă generația noastră, a celor care au intrat în presă în primii ani de după Revoluție”, notează acesta, sugerând o schimbare de generații în televiziune, pe care o pune într-o cheie critică.

Un cumul cinic de motive

„Realitatea e alta. În esență, noi, cei vechi, trebuie să ne luăm viteză pentru un cumul cinic de motive. Suntem cam ultimii care mai fac presă după reguli, gândesc, au personalitate, au surse și informații, știu și respectă interesele patronale și politice, dar nu înghit pe nemestecate înaltele comandamente. Pentru că, pe scurt, noi suntem mult mai greu manevrabili și, deloc lipsit de importanță, mai scumpi. Tuturor ni se caută și/sau ni se pregătesc înlocuitori. Care, odată ce ajung titulari pe post, ce să vezi, cu extrem de puține excepții, nici nu ridică acul pe graficele de audiență, nici nu împrospătează aerul în incintă, nici nu aduc public nou. Dar sunt dornici de afirmare, de parvenire și sunt infinit mai docili”, a scris cunoscutul jurnalist pe contul său de Facebook.

