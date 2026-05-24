Regizorul Tudor Giurgiu cere Guvernului să dea bani de urgență pentru promovarea la premiile Oscar, după ce Cristian Mungiu a câștigat din nou marele premiu la festivalul de la Cannes cu filmul „Fjord”. Într-o postare pe Facebook, Giurgiu explică faptul că acest succes este ca o Cupă Mondială la fotbal pentru România. El le transmite politicienilor să lase deoparte laudele goale și să ajute financiar cinematografia, deoarece filmele pot aduce mulți bani și locuri de muncă în țară.

Tudor Giurgiu arată că noul film al lui Mungiu este o producție uriașă, realizată cu bani din șase țări și filmată în Norvegia. În plus, în film joacă doi actori foarte cunoscuți la nivel mondial.

„Succesul filmului “Fjord” de Cristian Mungiu e important, cred, din multe perspective: e o coproducție internațională între 6 țări (Romania, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Franța, Suedia), filmată în Norvegia, cu o distribuție în care sunt 2 superstaruri globale, care a presupus un efort impresionant (al echipei române) de a asigura finanțarea necesară derulării proiectului.”

Un succes istoric cumpărat deja de americani

Mungiu precizează că valoarea filmului a fost recunoscută în America cu mult timp înainte de festival.

„Apoi, filmul a fost precumpărat (pentru USA) cu multe luni înaintea Cannes-ului de către Neon, distribuitorul cel mai puternic de pe piața americană, care știe cum să își ducă filmele spre Oscar (Sentimental Value, Anora, Parasite, Triangle of Sadness). Și, nu în ultimul rând, îl consacră definitiv pe Mungiu drept cel mai important și influent cineast român din toate timpurile.”

Guvernul trebuie să dea bani, nu doar medalii

Tudor Giurgiu critică dur faptul că autoritățile din România nu ajută artiștii cu bani atunci când aceștia ajung la marile concursuri din lume.

„Orice guvern normal la cap dintr-o țară a cărui regizor câștigă al doilea Palme d’Or ar trebui să se preocupe asap nu de decorații și mesaje sforăitoare ci de asigurarea unui buget decent de reprezentare la campania pentru premiile Oscar (o eternă problemă), fiind vorba aici mai mult decât de succesul meritat al filmului Fjord, cât mai ales de o campanie de imagine și de diplomație culturală pentru țară.”

Criticii de film din România, certați pentru că nu se bucură de succes

De asemenea, el avertizează că fără sprijin din partea statului, arta din România nu se poate dezvolta.

„Fără înțelegerea că filmul e o industrie puternică, care poate genera locuri de muncă și aduce business consistent în țară, n-am făcut nimic. E un moment istoric pentru cinemaul autohton.”

Pe lângă problemele cu banii de la Guvern, Giurgiu este supărat și pe criticii de film din țară.

„E simptomatic și cel puțin cringe că imediat după premiera Fjord-ului, filmul a fost deja trântit și desființat (la nivel de o stea) de o cronică autohtonă. Cum am mai zis, pare-se că am uitat să ne bucurăm de filme, în primul și în primul rând.”

Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d’Or

Cristian Mungiu a scris din nou istorie la Cannes, după ce a câștigat al doilea trofeu Palme d’Or din carieră cu lungmetrajul „Fjord”. După succesul răsunător din 2007 cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizorul român intră în clubul exclusivist al cineaștilor dublu laureați cu cel mai râvnit premiu al cinematografiei mondiale.

AUTORUL RECOMANDĂ: