Brașovul, fără artificii de Revelion. De ce a luat primarul această decizie

27 oct. 2025, 16:23, Revelion
Primăria Brașov anunță că va renunța, începând cu anul acesta, la focurile de artificii organizate tradițional în Piața Sfatului. În locul lor, municipalitatea va introduce spectacole moderne cu lasere, menite să ofere un show vizual spectaculos și ecologic.

De ce a renunțat Primăria Brașov la focurile de artificii de Revelion

Primarul George Scripcaru a anunțat că renunțarea la artificii are scopul de a proteja animalele de companie de zgomotele puternice. El a explicat că fiecare final de an este un coșmar pentru câini, pisici și alte animale, speriate de explozii.

Multe animale de companie se pierd de stăpânii lor în noaptea de Revelion, aceștia fiind nevoiți să le caute dimineața, din cauza panicii provocate. Pentru evitarea situațiilor de genul, Primăria Brașov a decis înlocuirea artificiilor din Piața Sfatului cu un spectacol de lasere.

„Noi, cei care avem un animal acasă, știm că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă şi să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineața noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor.  Pentru a-i proteja pe prietenii noștri necuvântători am luat decizia ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piaţa Sfatului”, a transmis edilul, notează Agerpres.

George Scripcaru speră ca exemplul administrației locale să fie urmat de cât mai mulți brașoveni iubitori de animale.

Efectele artificiilor asupra animalelor

Potrivit studiilor citate de Primăria Brașov, artificiile provoacă efecte negative grave asupra animalelor domestice și celor sălbatice din natură. Zgomotul puternic și lumina intensă pot cauza stres sever, panică și dezorientare la animalele expuse acestor manifestări pirotehnice.

Specialiștii avertizează că unele animale pot suferi pierderea auzului temporar sau permanent din cauza exploziilor repetate și neașteptate. În cazuri extreme, frica intensă determină animalele să fugă, provocându-și răni grave sau chiar pierzându-și viața în accidente.

