Ilie Bolojan merge marţi la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii. Va fi însoţit de omologul său din Regatul Ţărilor de Jos

Şeful Guvernului României va vizita Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii. Ilie Bolojan va fi însoţit de Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof.

Premierul Ilie Bolojan va vizita marţi, de la ora 11:30, împreună cu oficialul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii.

Întrevederea care va urma are pe agenda de lucru stadiulcooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât şi în cel economic, precum şi situaţia de securitate regională.

Din delegaţia României, vor mai face parte viceprim-ministrul Radu-Dinel Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, Ambrozie Irineu Darău, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminiţa Odobescu, locţiitor al şefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoş-Dumitru Iacob.

