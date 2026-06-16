România ocupă ultimul loc în UE la angajarea absolvenților. Ce arată datele Eurostat

Ultimele date furnizate de Eurostat arată că România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la angajarea absolvenților. În 2025, 83% dintre tinerii europeni cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care au absolvit recent studiile, erau angajați. Rata este în creștere față de 2024 și a avansat cu 7,5% în ultimul deceniu.

În 2025, absolvenții de studii superioare au avut o rată de ocupare de 87%, semnificativ peste nivelul înregistrat în rândul celor cu studii medii, unde procentul a fost de 77,2%.

În rândul statelor UE, cele mai ridicate rate de ocupare a absolvenților recenți au fost înregistrate în Malta (91%), urmată de Germania (90,6%) și Țările de Jos (90,1%). La polul opus se află Grecia (62,4%), Italia (71,8%) și România (72,7%), cu cele mai scăzute procente de ocupare.

„În 2025, rata de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor adulți cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani care au absolvit recent învățământul secundar superior sau terțiar în UE a fost de 83,0%”, scrie Eurostat.

Diferențe între bărbați și femei

Potrivit datelor furnizate de Eurostat, persoanele de sex masculin și-au găsit mai ușor de muncă, spre deosebire de persoanele de sex feminin. Rata de ocupare în rândul absolvenților este de 84,4% la bărbați și 81,5% la femei.

La nivel de țări, Cehia conduce clasamentul în rândul bărbaților (92,4%), urmată de Țările de Jos (92,1%) și Germania (92%). La polul opus se află Grecia (56,8%), Italia (73,3%) și România (74,9%), cu cele mai scăzute niveluri de ocupare.

În rândul femeilor, cele mai ridicate rate de ocupare au fost înregistrate în Malta (90,5%), Germania (89%) și Austria (88,8%). La polul opus se află Grecia (68,6%), Italia (70,2%) și România (70,3%). Datele arată că, în 18 state membre ale UE, rata de ocupare a fost mai ridicată în rândul bărbaților decât al femeilor.

Sursă foto: Eurostat, Shutterstock