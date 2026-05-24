România, performanță remarcabilă la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026: trei medalii de argint, trei de bronz şi o menţiune de onoare

România, performanță remarcabilă la Olimpiada Asiatică de Fizică / Sursa FOTO: Facebook
Echipa României s-a întors în țară cu trei medalii de argint, trei de bronz şi o menţiune de onoare de la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026. Dintre elevii premiați, cinci provin de la Liceul Internaţional de Informatică, iar ceilalţi doi sunt de la Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei şi de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca.

„Trei medalii de argint, trei de bronz şi o menţiune de onoare pentru România, la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026!”, a scris Ministerul Educaţiei pe pagina de Facebook.

Cine sunt elevii premiați

Elevii premiaţi sunt următorii: Raul Covrig – Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei, Maramureş, medalie de argint; Teodor Bichir, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Alexandru Condrea, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Vlad Bolohan, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz; Bogdan Ciocârlan, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz; Bogdan Rusea, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca, medalie de bronz; Albert Lupu, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, menţiune de onoare.

Cea de-a 26-a ediţie a Olimpiadei Asiatice de Fizică s-a desfăşurat în perioada 17-25 mai 2026, la Busan, în Coreea de Sud, cu participarea a 209 concurenţi din 27 ţări, 25 ţări din regiunea geografică Asia-Pacific, împreună cu România şi Canada, cu statut de invitate.

Echipa României a fost condusă de prof. dr. Delia Davidescu de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti şi de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

„Felicitări elevilor, profesorilor şi părinţilor, care i-au susţinut neîntrerupt! La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Nagy Elisabeta Ana, inspector MEC”, a mai menționat ministerul.

Printre altele, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis că sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale – etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.

