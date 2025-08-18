România, campioană la ARITMETICĂ mentală: Elevii ieșeni s-au clasat pe primele locuri la Olimpiada Mondială organizată în Dubai

La competiția „Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală Smart Kids 2025”, desfășurată în Dubai, Emiratele Arabe.

Pe primul loc este Matias Aneculăesei (9 ani), campion olimpic, potrivit SmartKids Iași Păcurari.

Pe locul doi este colegul său în vârstă de 8 ani, Mihnea Mahu, la categoria Starter level A, potrivit Agerpres.

La competiția de aritmetică mentală au participat aproximativ 200 de copii din 12 țări, șapte dintre aceștia fiind din România: doi din Iași și cinci din Piatra Neamț.

„Aritmetica mentală este un sport al minții. Noi îi spunem și fitness pentru creier. Prin metodele pe care le avem dezvoltăm și funcțiile cognitive ale creierului. Încurajăm copiii să facă aritmetică mentală și să se antreneze pentru că se dezvoltă gândirea logică, memoria, puterea de concentrare, viteza de gândire, iar la urmă rezultatele pe care le obțin sunt remarcabile. Nu există copil care să se antreneze și să nu obțină rezultate’, a declarat, pentru AGERPRES, profesoara coordonatoare Adriana Mahu.

„Asta îi determină pe copii să îşi forţeze atât capacitatea de a memora, cât şi viteza de a da un răspuns corect într-un timp relativ scurt. În trei-patru luni se observă un progres al lor faţă de momentul înscrierii. Este o competiţie cu ei înşişi. Nu este neapărat competiţia cu ceilalţi. Aşa lucrăm noi. Îi ajutăm pe copii să observe progresul individual şi să se autoevalueze, fapt care îi ajută să îşi construiască încrederea în ei înşişi”, a spus Adriana Mahu.

„Nu este vorba numai de matematică. După cum ştim, pe unii dintre copii matematica îi sperie, iar modul progresiv în care noi abordăm calculele, ca nivel de dificultate, îi ajută să îndrăgească matematica şi să fie mai puţin inhibaţi de această arie.Am observat şi am primit feed-back atât de la învăţători, cât şi de la părinţi, că acei copii care frecventează cursurile de aritmetică mentală şi se antrenează constant, cinci-zece minute în fiecare zi, au rezultate mai bune şi sunt cei mai agili şi cei mai buni elevi din clasă”, a încheiat profesoara.

Sursa Foto: Facebook, SmartKids

