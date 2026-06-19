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S-a ieftinit gigantul industriei grele. La licitația pentru Combinatul siderurgic de la Galați s-a înscris și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov

S-a ieftinit gigantul industriei grele. La licitația pentru Combinatul siderurgic de la Galați s-a înscris și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov
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5 companii s-au înscris la licitaţia pentru cumpărarea Combinatului siderurgic Liberty Galați (fostul Sidex Galați), programată vineri. Noua rundă de vânzare vine cu două noutăți esențiale. Prețul de începere a licitației a scăzut de 709 milioane la 444 de milioane de euro, iar printre competitori se numără UMB Steel, compania lui Dorinel Umbrărescu, dar și magnatul ucrainean Rinat Ahmetov, cu o avere de 8 miliarde de euro. 

Este vorba de aceleaşi entități economice care au participat şi la prima etapă, de acum 3 luni, când preţul de pornire era de 709 milioane de euro.

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Noul start al licitației vine cu diminuarea preţului de la 709 milioane la 444 de milioane de euro. O altă noutate este şi prelungirea termenului cu 3 luni al licitaţiei.

„A existat interes din partea aceloraşi părţi care au subscris şi la prima licitaţie, care au cumpărat caietul de sarcini”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galaţi.

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Conform acestuia, cei care aveau deja caietul de sarcini nu erau obligaţi să îl mai achizițoneze.

„În afara preţului, nu s-a modificat nimic în caietul de sarcini. Am comunicat cu toate părţile care l-au cumpărat prima dată şi au continuat să fie interesate de acest obiectiv industrial. Nu a venit nimeni suplimentar, sunt aceiaşi 5”, a completat oficialul.

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Reprezentanţi din administraţia combinatului au declarat, pentru sursa citată, că investitorii înscrişi sunt:

  • UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de cunoscuta familie Umbrărescu. Grupul UMB este activ în proiectare şi construcţii de drumuri şi poduri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii sau producerea energiei electrice.
  • De notat că, pe 8 aprilie 2026, Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel;

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Metinvest B.V., un grup de companii siderurgice şi miniere cu operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA. Grupul este controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov. Miliardarul din Ucraina a fost în România recent, la înmormântarea marelui antrenor Mircea Lucescu

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Celelalte companii sunt:

  • Jindal Steel (International), cu operaţiuni internaţionale pe piaţa oţelului, energiei şi a minereurilor. În 2025, a preluat combinatul din Ostrava (Cehia);
  • Sidenor Steel Industry – cel mai mare producător grec de produse din oţel;
  • JSW Steel Limited – un producător multinaţional indian de oţel, cu sediul în Mumbai.

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În urma presiunilor făcute de creditori de declanşare a insolvenţei, Liberty Galaţi (denumit în trecut Sidex Galaţi) intra în martie 2025 în procedura de concordat preventiv. Măsura juridică previne insolvenţa, permite restructurarea datoriilor şi reluarea activităţii în condiţii negociate.

Deoararece atoriile totale erau de aproximativ un miliard de euro, combinatul a fost propus spre vânzare. Preţul de pornire al primei licitaţii, organizată pe 12 martie 2026, a fost de 709 milioane de euro.

Conform regulamentului, cu cel mult 48 de ore înainte de momentul închiderii înscrierii, cei decişi să liciteze trebuiau să prezinte o scrisoare de garanţie în cuantum de 7% din valoarea de start cerută. Respectiv aproximativ 49 de milioane de euro. Cum niciunul dintre cei 5 care cumpăraseră caietul de sarcini nu a făcut acest demers, procedura s-a încheiat fără a fi desemnat vreun câştigător.

Ulterior, a fost luată decizia scăderii preţului de pornire la nivelul de 444 milioane de euro, de la care se porneşte în licitaţia de vineri, 19 iunie.

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