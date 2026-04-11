Rinat Ahmetov, uimit de ce a găsit în București. Miliardarul ucrainean a venit să-și ia la revedere de la Mircea Lucescu. „E atât de fermecătoare!”

Venit la București pentru câteva ceasuri, miliardarul Rinat Ahmetov a vorbit despre vizita sa în România. Patronul clubului Șahtior Donețk s-a recules la căpătâiul lui Mircea Lucescu, fost antrenor al echipei ucrainene, scrie PROSPORT.

Magnatul care are afaceri și la noi în țară a descris experiența trăită la București.

De asemenea, a spus câteva cuvinte și despre întâlnirea cu familia Lucescu. El s-a declarat uimit de puterea pe care au afișat-o Neli Lucescu și fiul ei, Răzvan.

Ahmetov, impresionat de Neli Lucescu

Omul de afaceri ucrainean a mers la Arena Națională. A stat aproximativ o oră la priveghiul lui Mircea Lucescu, iar acolo a dialogat cu familia fostului său antrenor și prieten.

De curând, într-un interviu acordat la Cracovia, în Polonia, Rinat Ahmetov a spus că s-a deplasat în România exclusiv pentru Lucescu, dorind să-și ia la revedere de la acesta. În plus, a vrut să fie alături de familia greu încercată.

„Am fost în București pentru a-mi lua rămas bun de la Mircea Lucescu, un mare antrenor. A petrecut 12 ani la Șahtior și am câștigat o mulțime de trofee împreună. I-am consolat familia. Neli, soția lui Mircea Lucescu, e atât de fermecătoare și frumoasă! Nu numai fizic, ci și ca spirit. Răzvan e un tip foarte serios. Când Mircea Lucescu avea vârsta lui Răzvan de acum, avea cu un trofeu mai puțin decât el. Răzvan e un antrenor de top, cu o reputație excelentă.

A fost o zi importantă. Știți cum e, oamenii te invită la zilele de naștere, dar la înmormântări te duci singur. Am dorit să îi aduc un omagiu și să îmi iau rămas bun de la prietenul meu”, a spus Ahmetov.

Cum a trecut „Il Luce” peste primul infarct

Potrivit ProSport, Rinat Ahmetov a vorbit și despre unul dintre cele mai dificile momente trăite alături de Lucescu.

„Undeva acum 17 ani, s-a întâmplat la Donețk. A făcut infarct. Am adus chirurgi de la Kiev. Noapte, imediat cum au sosit, au făcut intervenția chirurgicală. Sincer să fiu, toată noaptea m-am plimbat prin jurul spitalului, de emoție și stres. Când Mircea și-a revenit după acea intervenție chirurgicală, am mers în salon, la patul lui. A fost un moment memorabil pentru mine, din amintirile noastre comune.

Dacă vă amintiți, a mai fost și accidentul cu tramvaiul, iar cineva dintre dumneavoastră m-a întrebat dacă pun alt antrenor și am răspuns că nu. Eu venisem aici să-l ajut pe Mircea să se însănătoșească. Am așteptat să revină cât mai repede pe banca tehnică a echipei. După acel moment, am avut victorii frumoase. Vă mulțumesc mult! Eu sunt trist, alături de suporterii României, de jurnaliști! Primiți condoleanțele mele!”, a încheiat Rinat Ahmetov.

Rinat Ahmetov, AMINTIRE senzațională cu Mircea Lucescu: „El m-a învățat să beau vin și eu l-am învățat să cânte karaoke”

Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Imnul național a răsunat încă o dată