Tranzacția de 12,5 milioane de euro prin care Dorinel Umbrărescu preia ArcelorMittal Hunedoara a fost încheiată oficial. Câți oameni vor fi dați afară

Tranzacția prin care ArcelorMittal Hunedoara este preluat de UMB Steel, controlată de Dorinel Umbrărescu, a fost încheiată oficial miercuri, prin semnarea unui document de închidere. Documentul va servi drept addendum la Acordul de Cumpărare a Activelor (APA), potrivit unui document consultat de Agerpres.

ArcelorMittal Hunedoara are în prezent aproximativ 100 de angajați cu normă întreagă și, cu ocazia încheierii tranzacției, majoritatea acestora vor fi eliberați și vor primi plăți compensatorii în conformitate cu reglementările și politicile interne aplicabile. Aproximativ 20 de salariați din cei aproape 100 vor ramâne la entitatea juridică a companiei care va continua să funcționeze.

„În completarea raportului din data de 19.02.2026 şi din 14.04.2026, ArcelorMittal Hunedoara informează că a atins un moment cheie în vânzarea planificată a activelor sale către UMB Steel, după anunţarea închiderii permanente a producţiei pe acest amplasament în octombrie 2025. Acordul de Cumpărare a Activelor (APA) dintre părţi a fost încheiat la 17 februarie 2026, iar toate condiţiile precedente necesare pentru finalizarea tranzacţiei au fost acum îndeplinite. Cu toate aprobările obţinute, tranzacţia a fost încheiată oficial astăzi, 15 aprilie, prin semnarea unui document de închidere, care va servi drept addendum la APA. Conform termenilor acordului, întreaga bază de active a ArcelorMittal Hunedoara va fi transferată către UMB Steel”, se arată în document.

De asemenea, în cadrul aceluiași document se arată că ArcelorMittal Hunedoara și UMB Steel sunt angajate să asigure o tranziție lină și transparentă pentru toate părțile interesate pe parcursul ultimelor etape ale procesului.

Cât a plătit Dorinel Umbrărescu pentru combinatul de la Hunedoara

Reamintim că activele ArcelorMittal Hunedoara au fost preluate de familia Umbrărescu pentru suma de 12,5 milioane de euro (+TVA aplicabil). Tranzacția a fost aprobată de acționarii societății prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare din date de 9 debruarie 2026. De asemenea, la data de 8 aprilie, Consiliul Concurenței a anunțat că a autorizat tranzacția prin care UMB Steel preia activele care aparțin Arcelor Mittal Hunedoara.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”.

