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Scandal pe TikTok cu Oana Roman, care înjură suveraniștii. Cum i-au răspuns

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Oana Roman a pornit un scandal uriaș pe TikTok după ce a postat un videoclip plin de cuvinte grele la adresa suveraniștilor. Aceasta i-a numit „trădători” și „scursuri” și a spus că le-ar lua cetățenia. Oamenii au reacționat imediat și au început atacurile la adresa ei, iar internauții supărați au determinat-o să șteargă postarea.

Ce a spus Oana Roman în clipul care a supărat internetul

În filmarea respectivă, Oana Roman a lansat atacuri dure. Ea a afirmat că suveraniștii români nu merită să se bucure de drepturile de cetățeni europeni și a aruncat cu insulte mari, precum „pesediști împuțiți, auriști și georgiști”:

„Suveraniștii, acești anti-europeni, anti-globaliști, conspiraționiști, proruși, ce vreți voi, sunt de fapt niște antinaționali, niște trădători și niște scursuri la propriu, cărora eu și le-aș retrage cetățenia. Deci să vadă cum e să trăiască fără toate facilitățile și libertățile pe care le oferă în Statutul de Cetățean European. Și ei sunt de fapt niște pesediști împuțiți, niște auriști și georgiști,” a spus Oana Roman în videoclipul controversat. 

Oamenii i-au amintit de tatăl ei și de banii statului

Răspunsurile din partea internauților au fost la fel de dure. Un bărbat a numit-o „Purcelușa Peppa” și i-a bătut obrazul pentru aceste jigniri. El i-a amintit Oanei Roman că tatăl ei, fostul premier Petre Roman, a trăit toată viața doar din bani publici.

„Doamna Purcelușa Peppa, aici ați cam sărit calul. Nu ești tu, Oana Roman, fata domnului Petre Roman, pesedistul de serviciu al României? Spune-ne tu nouă cum îți permiți să vorbești așa, doamna Purcelușa Peppa. (…) Ai uitat viața privilegiată pe care ai dus-o împreună cu toată familia ta, datorită tatălui care a avut funcții doar în statul român, a fost angajat doar al statului și plătit din banii noștri, ai contribuabililor. Spune tu, doamna Peppa, frustrată care ești, de ce ești așa frustrată? Acum nu mai ai aceleași privilegii pe care le aveai în trecut, când tatăl tău era comunist și pesedist convins?”

„Nu meriți niciun cuvânt din partea noastră”

O altă femeie a făcut un clip prin care i-a transmis Oanei Roman că suveraniștii sunt mulți și uniți. Ea a râs de vedetă că toată lumea îi sare în cap și a numit-o neasumată.

„Oana Roman, ce-ai făcut drăguța mea, ai șters videoclipul? Ce asumată ești, Oana Roman! Păi nu ți-au făcut bine românii? Nu? Bravo, respect tuturor patrioților care își iubesc țara! Tu, Oana Roman, mă abțin, că, sinceră să fiu, nu meriți niciun cuvânt din partea noastră, înțelegi? Ne-am pierdut timpul cu tine azi, ca să înțelegi și tu câți suntem.”

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