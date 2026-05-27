O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării

Nicușor Dan a oferit un nou show memorabil, miercuri, la „Summitul European pentru Integritatea Informației și Combaterea Dezinformării”. Pauzele lungi și gesturile cu care deja ne-a obișnuit, i-au dominat discursul și de data aceasta.

Se știe deja că orice conferință de presă susținută de președinte se transformă într-o piesă de teatru. Nicușor Dan a depășit și astăzi așteptările și a livrat o prestație plină de gafe, momente de liniște totală și o gesticulație demnă de un dirijor.

Suspansul dintre cuvinte și secretul din spatele palmelor

De multe ori, Nicușor Dan s-a folosit de propriile mâini pentru a exprima ipostaza în care se află subiectele pe care le analiza: fie era vorba de o „corelație” între cele două, fie erau coordonate, fie se desfășurau pe „multiple planuri”.

Pauzele lungi dintre propoziții au generat un suspans teribil în rândul ascultătorilor. Secundele s-au scurs lent după fiecare cuvânt rostit, iar un discurs care putea fi comprimat în nu mai mult de 5 minute, s-a prelungit pe un interval de mai bine de 8 minute.

Deși a încercat de multe ori să citească de pe foaia din fața lui, Nicușor Dan a considerat că e mai bine să-și spună discursul din cap, astfel că de multe ori s-a oprit pentru a găsi cele mai potrivite vorbe. Când ideile apăreau mai greu, șeful statului umplea golurile scârpinându-se la nas sau uitându-se pierdut prin sală.

Nicușor Dan este celebru pentru toate gafele pe care le-a făcut de la preluarea mandatului de președinte și până în prezent. Fie că a fost vorba de conferințe de presă sau întâlniri oficiale, președintele României și-a lăsat amprenta de fiecare dată prin modul în care s-a prezentat.

