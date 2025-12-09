Prima pagină » Știri politice » Nicio deplasare fără gafe. Nicușor Dan s-a învârtit pe loc în prezența președintelui Macron, derutat de locul în care trebuie să facă poza. În final, președintele francez i-a arătat calea corectă. Administrația prezidențială a tăiat momentul din filmare

09 dec. 2025, 15:52, Știri politice

Aflat în vizită la Palatul Elysee pentru a discuta cu Emmanuel Macron, Nicușor Dan mai face o gafă. Președintele a fost primit de omologul său francez cu Garda de Onoare. După defilarea pe lângă militari, președintele l-a salutat pe Macron…și apoi a rămas confuz – Aici trebuia să fac poza? Nicușor Dan s-a învârtit pe loc lângă Macron, până când președintele francez l-a corectat și l-a îndreptat spre scări pentru a face poza oficială. 

Culmea situației.. Administrația prezidențială a sesizat gafa făcută de președinte, și a modificat videoclipul, care a fost postat ulterior pe website-ul președintelui. „Incidentul” se poate observa doar în transmisia live a primirii.

Varianta Administrației Prezidențiale:

Din delegația șefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidențiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu și Radu Burnete.

Nicușor Dan a avut astăzi o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, și mai târziu va merge în vizită la fabrica Thales.

Cele mai noi