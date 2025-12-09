Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, olimpicul gafelor. Aflat la Paris, a încurcat OSCE cu OCDE. Vrea să aderăm la o organizație din care facem parte din anii ’70

Nicușor Dan, olimpicul gafelor. Aflat la Paris, a încurcat OSCE cu OCDE. Vrea să aderăm la o organizație din care facem parte din anii ’70

Ruxandra Radulescu
09 dec. 2025, 21:19, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a comis o nouă gafă, în cadrul conferinței de presă de la Paris, desfășurată marți 9 decembrie. Șeful statului a confundat OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) cu OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa). 

Eroarea a avut loc atunci când președintele a fost întrebat despre alegerile pentru Primăria Capitalei, în contextul înfrângerii suportate de Cătălin Drulă, susținut de șeful statului și considerat un continuator al reformelor sale.

Nicușor Dan a declarat, cu nonșalanță, că o adevărată înfrângere  ar fi ca România să nu intre în OSCE, organizație din care țara noastră face parte din 1973.

„Eu cred că și dumneavoastră, media, și românii investesc foarte multă energie în momentul alegerilor, în momente care sunt emoționale, și mult mai puțină energie în a urmări… De fapt, democrația este realizarea mandatului de către aleși, mandatul pe care l-au dat oamenii prin vot – și e mai important mandatul decât votul.

Dar, spunând asta, o înfrângere pentru mine ar însemna să nu ne mai primească nimeni în Europa sau să nu intrăm în OSCE sau fel de fel de lucruri, nicidecum ce se întâmplă la niște alegeri locale în București”, a afirmat Nicușor Dan.

Vizita lui Nicușor Dan  la Palatul Elysee, nelipsită de „tradiționalele” gafe diplomatice

După cum Nicușor Dan ne-a obișnuit deja, nicio vizită diplomatică nu este lipsită de gafe. Președintele s-a dat de gol, în privința problemelor de orientare în spațiu, chiar și la întâlnirea cu președintele Emmanule Macron, la Palatul Elysee.

Președintele a fost primit de omologul său francez cu Garda de Onoare. După defilarea pe lângă militari, președintele l-a salutat pe Macron…și apoi a rămas confuz – Aici trebuia să fac poza? Nicușor Dan s-a învârtit pe loc lângă Macron, până când președintele francez l-a corectat și l-a îndreptat spre scări pentru a face poza oficială.

FOTO: Mediafax

Cele mai noi