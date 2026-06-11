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Se decide soarta Kajei Kallas. Țările UE, în frunte cu Franța și Germania, iau în calcul „dezmembrarea” serviciului diplomatic al Uniunii

Se decide soarta Kajei Kallas. Țările UE, în frunte cu Franța și Germania, iau în calcul „dezmembrarea” serviciului diplomatic al Uniunii
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Țările UE, în frunte cu Franţa şi Germania, discută propuneri radicale de revizuire a serviciului diplomatic al UE, creat în urmă cu 15 ani, cu scopul de a îmbunătăţi răspunsul Uniunii la crizele geopolitice. Potrivit Financial Times, există nemulțumiri legate de șefa diplomației UE, Kaja Kallas. Mai multe state membre UE susțin că există o lipsă de coordonare între diplomația UE, ministerele de externe naționale și direcțiile de relații externe ale Comisiei Europene și Consiliului European.

Parisul, Berlinul și alte mari capitale europene discută propuneri care includ retragerea competențelor de la șefa diplomației blocului, Kaja Kallas. Dar și de la Serviciul de Acțiune Externă (SEAE) al acesteia. Acestea ar urma să fie redate Comisiei Europene și statelor membre.

Tot mai multe critici că diplomația UE nu merge cum trebuie

5 surse care cunosc subiectul au declarat pentru publicația Financial Times, citată de Mediafax, că propunerea este una dintre mai multe opțiuni incluse într-o evaluare a guvernului francez. Evaluare împărtășită cu alte state din blocul comunitar.

„Este clar că [SEAE] nu funcționează așa cum ar trebui în lumea de astăzi. Este disfuncțional. Problema este structurală, așa că structura trebuie reconstruită”, a declarat una dintre surse pentru FT.

Analiza survine în contextul în care UE a fost afectată de situația războiului din Ucraina sau de conflictul din Iran. Dar și de amenințările președintelui american Donald Trump privind politicile tarifare. Mulți pun la îndoială capacitatea SEAE de a coordona răspunsuri eficiente.

Parisul o critică vehement pe șefa diplomației europene

Una dintre propunerile Parisului o vizează pe șefa diplomației UE, Kaja Kallas. Propunerea prevede o limitare a autonomiei acesteia și o slăbire a controlului asupra rețelei de peste 140 de delegații pe care SEAE le gestionează în țări din întreaga lume.

Emmanuel Macron este cel mai mare contestatar al Kajei Kallas din UE

Sursele citate au precizat că mai multe state membre UE au susținut în privat că există o lipsă de coordonare între SEAE, ministerele de externe naționale și direcțiile de relații externe ale Comisiei și Consiliului.

Kallas își exprimă prea des propriile opinii

În plus, unele țări sunt nemulțumite și de faptul că șefa diplomației, Kaja Kallas, pare să-și exprime propriile opinii cu privire la chestiuni sensibile precum relațiile UE – China. Sau a avansat propuneri fără aprobarea statelor UE.

3 dintre oficiali au declarat pentru FT că reorganizarea SEAE ar putea fi decisă și de discuțiile în curs privind următorul buget comun al blocului. În plus, transferul competențelor SEAE către alte entități europene ar putea crea inclusiv economii prin reducerea posturilor. De exemplu, realizarea listelor de sancțiuni și a propunerilor pentru misiuni militare ar putea fi transferată Consiliului. În timp ce diplomația de zi cu zi ar fi supravegheată de Comisie.

Potrivit sursei citate, evaluarea guvernului francez are un caracter preliminar, însă este discutată la nivel înalt între guvernele UE. Totuși, Parisul a subliniat că toate opțiunile de pe masă prezintă avantaje și dezavantaje.

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