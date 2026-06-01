UE vrea să-și asume rolul de negociator în războiul SUA-Iran. Ce propune Kaja Kallas

Uniunea Europeană încearcă să intre în jocul diplomatic dintre Statele Unite și Iran, după armistițiul fragil convenit între cele două părți. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, spune că Bruxelles-ul poate contribui la transformarea unei înțelegeri temporare într-un acord durabil, care să includă și problema programului nuclear iranian.

Kaja Kallas: UE poate avea un rol-cheie în negocieri

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că blocul comunitar poate juca un rol important în consolidarea unui armistițiu de durată între Statele Unite și Iran și în reluarea negocierilor privind programul nuclear al Teheranului.

Potrivit acesteia, Uniunea Europeană are instrumentele necesare pentru a contribui concret la stabilizarea situației, de la experiența acumulată în negocierile nucleare până la prezența navală europeană în regiune.

„De la operațiunile navale ale UE până la expertiza câștigată în dosarul nuclear, Uniunea Europeană poate avea un rol concret în transformarea oricărui acord într-unul durabil”, a spus Kallas, în comentarii făcute publice luni, în timpul unei vizite oficiale în Pakistan.

Miza Strâmtorii Ormuz

Declarațiile vin la câteva zile după ce Washingtonul și Teheranul au ajuns la un acord considerat fragil pentru încetarea ostilităților și pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Timp de aproximativ trei luni, traficul comercial din zonă a fost afectat pe fondul amenințărilor iraniene privind posibile atacuri asupra navelor comerciale.

Kallas a afirmat că, în prezent, există un nou efort diplomatic menit să prelungească armistițiul dintre SUA și Iran și să mențină deschisă strâmtoarea, un demers în care Pakistanul ar putea avea un rol de sprijin.

Europa evită implicarea militară

Statele europene și Marea Britanie au evitat până acum orice implicare militară directă în conflictul dintre SUA, Israel și Iran.

Mai mult, refuzul unor țări europene de a permite utilizarea bazelor americane de pe continent pentru operațiuni militare ar fi provocat tensiuni serioase în relația transatlantică și nemulțumirea președintelui american Donald Trump.

În acest context, Bruxelles-ul încearcă să își revendice un rol diplomatic, mizând pe experiența acumulată în negocierea acordului nuclear cu Iranul, cunoscut drept Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), care între timp și-a pierdut valabilitatea.

UE cere negocieri mai ample privind programul nuclear și rachetele Iranului

Kaja Kallas susține că un eventual acord temporar între Washington și Teheran nu este suficient și trebuie urmat de negocieri mai profunde.

„Orice acord interimar trebuie urmat de discuții mai ample privind dosarul nuclear, rachetele, grupările proxy și alte probleme”, a declarat oficialul european înaintea întâlnirilor cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif, ministrul de Externe Muhammad Ishaq Dar și șeful armatei pakistaneze, Syed Asim Munir.

Deși facilitățile de cercetare nucleară ale Iranului au fost afectate de atacurile americano-israeliene, stocurile de uraniu îmbogățit, care pot fi utilizate pentru dezvoltarea armelor nucleare, se află încă în Iran.

Ce rol îi vor permite americanii Europei

Rămâne însă neclar cât spațiu de negociere va oferi Washingtonul Uniunii Europene.

Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de poziția adoptată de Europa în timpul conflictului, iar acest lucru ar putea limita implicarea europeană în eventualele discuții post-conflict.

De altfel, un comunicat transmis după întâlnirea dintre oficialii europeni și ministrul pakistanez de Externe nu a făcut nicio referire la un posibil rol viitor al Uniunii Europene în negocierile dintre SUA și Iran.

