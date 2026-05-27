Sindicatele din Educație critică dur noua lege a salarizării: „Este o bătaie de joc / O palmă dată colegilor cu vechime”

Bianca Dogaru
Proiectul noii legi a salarizării din sistemul bugetar a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii și a declanșat imediat revolta sindicatelor din învățământ. Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a catalogat documentul drept o „bătaie de joc” și o „palmă dată colegilor cu experiență”.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat ieri proiectul de lege al salarizării unitare

Marius Nistor avertizează că textul de lege anulează promisiunile obținute după greva generală din anul 2023. În replică, ministrul interimar, Dragoș Pîslaru, susține că proiectul aduce stabilitate și că niciun venit din sistemul public nu va scădea.

„Se vorbea mai devreme despre ceea ce se va întâmpla cu debutații cu studii superioare de lungă durată, cei care trebuiau să fie etalon, salariul lor să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie. Îl întreb pe domnul Pîslaru dacă știe care este salariul mediu brut pe economie. Este undeva pe la 8.300-8.400 de lei.

Ei, pe această lege a salarizării, cu o creștere de 17% pe care o ridică în slăvi domnul Pîslaru, urmează să ajungă pe undeva pe la 7.400. Deci, este o bătaie de joc, mai ales că prin legea aceasta se abrogă aproape în totalitate prevederile din ordonanța 57/2023, vizavi de salariul debutantului”, a declarat Nistor. 

Reducerea sporului pentru rural

O nemulțumire majoră a profesorilor vizează reducerea sporului pentru mediul rural de la 20% la 15%, o măsură care va alunga resursa umană calificată din satele românești, conform sindicatelor.

„Aici, dacă se poate, mai dijmuim niște sporuri, chit că în educație nu avem prea multe sporuri. Vă dau un exemplu: sporul de mediul rural era de 20%, acum, prin acest proiect, scade la 15%. Și așa nu prea aveam resursă umană calificată, acum cu atât mai mult.”

Salariile profesorilor debutanți, afectate și ele

De asemenea, noul proiect de lege abrogă OUG 57/2023, cea care garanta că salariul unui profesor debutant va fi egal cu salariul mediu brut pe economie. Deși guvernul laudă o creștere de 17% pentru debutanți, salariul de bază brut al unui profesor la început de drum va ajunge la 7.544 de lei de la 1 ianuarie 2027, o valoare mult sub salariul mediu pe economie care se situează în prezent în jurul a 8.400 de lei.

„Da, și vin și ne spun ce anume? Că facem niște reglaje, că nu este o lege care să permită crește salariale, ci o lege care să facă reglaje. Și legea aceasta face reglaje pentru cine? Pentru șefi, pentru miniștri, pentru președinte, pentru premier, pentru oameni cu greutate, pentru primari și alții ca ei, în niciun caz pentru cei din învățământul preuniversitar pe care, dacă se poate, îi mai dijmuim puțin.”

Alte beneficii tăiate

În plus, proiectul elimină ca elemente separate sporul de suprasolicitare neuropsihică de 10%, indemnizația de hrană și sporul pentru titlul de doctor.

„Este o lege care stabilește sancțiuni pentru cei care nu se încadrează în buget. Și acum, dacă mă raportez la educație, care are buget de avarie în fiecare an, care niciodată nu s-a încadrat pe partea de cheltuieli bugetare până la sfârșitul anului, că nu a avut cum, legea îmi condiționează acordarea unui premiu de performanță sau altor drepturi de natură salarială fix de încadrarea în buget, în bugetul acela subdimensionat, adică, cu alte cuvinte, nu vă dăm absolut nimic, ba, dacă se poate, vă mai luăm ceva când nu vă încadrați în sumele de bani alocate.”

Sindicatele acuză Executivul că folosește noua lege pentru a face reglaje financiare exclusiv în favoarea șefilor, primarilor și miniștrilor, în timp ce domeniile vitale precum educația și sănătatea sunt afectate.

Nistor a atras atenția și asupra unui articol din proiect care condiționează acordarea premiilor de performanță de încadrarea în buget. Acest lucru înseamnă că profesorii nu vor primi nimic, deoarece educația primește în fiecare an un buget subdimensionat.

Consultările oficiale dintre Ministerul Muncii, Ministerul Educației și partenerii sociali pe marginea acestor grile de salarizare sunt programate pentru ziua de joi, 28 mai.

